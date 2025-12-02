Madre e hija, asesinadas a tiros dentro de su hogar en Veracruz; investigan feminicidio

Hueyapan de Ocampo, Veracruz.- La noche del pasado lunes 1 de diciembre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, ocurrió un brutal feminicidio contra una mujer y su hija, quienes fueron asesinadas a balazos mientras se encontraban en un domicilio ubicado en la colonia Las Lajas, en la localidad de Juan Díaz Covarrubias, en el municipio de Hueyapan de Ocampo, al sur del estado de Veracruz.

De acuerdo con información extraoficial, las autoridades municipales acudieron al llamado tras recibir el reporte de un ataque armado en una vivienda de la zona. Una vez que llegaron al sitio, alrededor de la casa encontraron a una multitud reunida que les informó a los agentes que en el interior estaban los cadáveres de las dos mujeres. Aparentemente, les arrebataron la vida mediante disparos en distintas partes del cuerpo.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan sospechosos ni detenidos, pues, aunque los vecinos aseguran haber escuchado detonaciones, no lograron ver a los responsables. En nuestro medio de comunicación como siempre estaremos al pendiente de cualquier avance que surja en las próximas horas; por lo pronto, solo queda esperar a que las averiguaciones avancen.

No hay detenidos

Por supuesto, en la escena se presentaron diversas autoridades policiacas, así como peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE). Además, los restos fueron levantados y enviados al Servicio Médico Forense, donde se espera su identificación oficial y posterior reclamo por parte de sus seres queridos. La violencia en la entidad es cada vez más alta y los reportes de crímenes continúan creciendo conforme pasan los días.

Hay que recordar el caso de la maestra Irma Hernández Cruz, una mujer jubilada cuyo cadáver fue hallado en el municipio de Álamo Temapache tras permanecer seis días desaparecida. Incluso salió a la luz un video donde sujetos armados la tenían arrodillada y esposada, mientras ella afirmaba que la habían secuestrado por no pagar el "derecho de piso", debido a que desde hace un tiempo se ganaba la vida trabajando como taxista.

