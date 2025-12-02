Menor de 15 años golpea en el rostro a una mujer en Nogales; madre participó en la agresión

Nogales, Sonora.- Durante la mañana de este lunes 1 de diciembre de 2025, elementos de la Policía Municipal de Nogales atendió un reporte sobre una agresión física en contra de una mujer identificada como Adriana, de 35 años de edad, en hechos registrados en la colonia Misión de Anza. Los primeros reportes señalan que la víctima sostuvo un problema con el hijo de una de sus vecinos, lo que derivó en una serie de golpes.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, el incidente se reportó alrededor de las 10:40 horas a través de las líneas de emergencias del 9-1-1, es por ello que los uniformados se movilizaron hacia la calle Misión de Arispe, ubicada en la mencionada demarcación, para atender la denuncia de una persona lesionada. Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con la persona afectada.

Según el testimonio, la fémina contó que momentos antes tuvo un problema con el hijo de una vecina, un joven de 15 años. Posteriormente, la madre del menor salió de su domicilio, comenzó a incitarla para pelear y fue en ese momento que el adolescente le propinó dos golpes en el rostro. Después de que se cometió el ataque, la madre y su hijo se metieron nuevamente a su vivienda, dejándola ahí a la persona perjudicada.

Los policías municipales ofrecieron trasladar a Adriana ante el médico de guardia para su certificación de lesiones, pero ella se negó al traslado en ese momento. El caso fue documentado y turnado a las instancias correspondientes para la investigación correspondiente del hecho. Hasta el momento se desconoce la identidad de la vecina de Adriana, así como la del menor que presuntamente la golpeó en dos ocasiones.

La víctima se identificó con los oficiales como Adriana, de 35 años de edad.

Propinan brutal golpiza a mujer

En otro caso similar registrado el pasado martes 18 de noviembre, la Policía Municipal de Nogales atendió el reporte de una mujer que resultó lesionada derivado de una agresión física recibida cuando llegaba a su domicilio en la colonia Lomas de Anza. En su declaración, la afectada contó que cuando arribó a su residencia se encontró con un grupo de personas, que se encontraba en medio de una fiesta e ingiriendo alcohol en una vivienda aledaña a la suya.

Fuente: Tribuna del Yaqui