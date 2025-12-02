Motociclista muere tras ser embestido en la zona industrial de Los Mochis; responsable huyó

Ahome, Sinaloa.- Durante la madrugada de este martes 2 de diciembre de 2025 un motociclista perdió la vida tras ser atropellado por el conductor de un vehículo conocido como 'pega y huye', como se le conoce a las personas que provocan un accidente de tránsito y se da a la fuga en lugar de detenerse, prestar ayuda o dar cuenta a la autoridad. El percance se registró sobre la Carretera Internacional México 15, a la altura de la zona industrial de Los Mochis, Sinaloa.

De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue identificado como José Luis 'N.', de 40 años de edad y domicilio en la comunidad de Mochicahui, perteneciente al municipio de El Fuerte. Trascendió que la víctima mortal se movilizaba con dirección al sur sobre el mencionado tramo carretero a bordo de una motocicleta de color azul con negro, momento en el que fue embestido por un automóvil aún desconocido.

Fue alrededor de las 12:30 de la madrugada de este martes 2 de noviembre del 2025 cuándo se dio el reporte a los números de emergencia, en dónde se informaba que por la carretera federal México 15 carriles que corren de norte a sur en el lugar conocido como Quimagro o zona industrial un motociclista se encontraba tendido sobre la cinta asfáltica", explicó el medio conocido como Los Noticieristas.

Tras recibir una alerta a través de las líneas de emergencias del 9-1-1, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Los Mochis, se desplazaron a la ubicación para brindarle los primeros auxilios al afectado; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a cubrir el cuerpo con una sábana azul. Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, colocaron conos preventivos para delimitar el perímetro.

Los uniformados resguardaron el área, mientras que personal de la Dirección de Investigación Pericial, Zona Norte, adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, se encargó de las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos en este lamentable caso. Finalmente, el cuerpo fue retirado y trasladado hacia el anfiteatro local, en donde se le practicarán las pruebas de ley para posteriormente ser entregado a su familia.

