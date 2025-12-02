Noche violenta en Hermosillo: Sicarios acribillan a masculino; víctima quedó tirada en la calle

Hermosillo, Sonora.- La violencia no descansa en Hermosillo, la capital del estado de Sonora y una de las regiones que, en las últimas semanas, ha presenciado un alza en ataques armados y homicidios. La balacera más reciente se reportó la noche de este lunes 1 de diciembre de 2025 en inmediaciones de la colonia Nuevo Hermosillo, donde un hombre, hasta ahora identidad desconocido, resultó lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, en la esquina de Peñasco Blanco, en la colonia Nuevo Hermosillo, al sur de la capital sonorense. Se detalló que un comando armado llegó y, sin mediar palabra con los presentes, disparó directamente contra un hombre, el cual resultó gravemente herido.

Los hechos ocurrieron este lunes, en Hermosillo. Foto: Facebook

Tras perpetrar el ataque, los presuntos sicarios huyeron hacia una dirección desconocida, mientras que testigos que estaban en la zona dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena oficiales de la Policía Municipal de Hermosillo, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Guardia Nacional.

También se hicieron presentes paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron al baleado y, al confirmar que este aún tenía signos vitales, lo trasladaron a un nosocomio local para recibir atención médica. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce su identidad, así como su estado de salud actual. En tanto, la escena del crimen quedó acordonada por oficiales de la Policía Municipal de Hermosillo.

#Seguridad | Estaba sentado en una macetera: Sicarios ejecutan a balazos a un hombre al sur de Culiacán uD83DuDC64uD83DuDD2Bhttps://t.co/XKpGIgc1cM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 2, 2025

Más tarde, el sitio fue entregado a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para la realización de las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencia balística, la cual será integrada a una nueva carpeta de investigación. Hasta el momento, las autoridades no han emitido reportes de personas detenidas por este nuevo hecho violento en Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui