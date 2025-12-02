Pánico en la Unison Hermosillo: Estudiante paga 8 mil pesos por falso secuestro de su madre

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este martes 2 de diciembre, se registró una notable presencia de elementos de seguridad pública en las instalaciones de la Universidad de Sonora (Unison), unidad Hermosillo. El operativo, que se concentró principalmente en las inmediaciones del edificio 3-A, correspondiente al Departamento de Letras y Lingüística, respondió a un reporte inicial recibido a través de la línea de emergencias 911, el cual alertaba sobre la presunta privación ilegal de la libertad de una joven estudiante de 18 años.

De acuerdo con la información consolidada por la Policía Municipal y autoridades estatales, los hechos se desarrollaron aproximadamente entre las 14:40 y las 15:00 horas. Las fuerzas del orden, en coordinación con el personal de seguridad interna del campus universitario, iniciaron los protocolos de búsqueda para localizar a la alumna. El reporte fue originado por el padre de la joven, quien contactó a las autoridades tras ser notificado por su propia hija de que había realizado una transacción bancaria bajo coacción.

Las investigaciones preliminares permitieron esclarecer que el incidente no se trató de un secuestro físico ni de una desaparición forzada, sino de un caso de extorsión telefónica, modalidad conocida como secuestro virtual. Según los datos recabados, la víctima se encontraba en el interior de la plaza Galerías Mall cuando recibió una llamada intimidatoria en la que le aseguraban que su madre había sido secuestrada. Ante la presión psicológica y el temor por la integridad de su familiar, la joven accedió a realizar un depósito de 8 mil pesos a los extorsionadores.

Posteriormente, la estudiante fue localizada sana y salva en el exterior de la institución educativa. Las autoridades confirmaron que la supuesta privación de la libertad de la madre también fue falsa y que ninguna de las dos sufrió lesiones físicas. Tras descartar cualquier riesgo inmediato dentro o fuera del campus, tanto la víctima como su madre fueron trasladadas a las oficinas del Ministerio Público. En dicha instancia, se procedió a rendir la declaración oficial y a levantar la denuncia correspondiente por el delito de extorsión, manteniéndose la investigación abierta para esclarecer el origen de las llamadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui