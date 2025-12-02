Por difundir fotos de una menor por WhatsApp, Elena pasará 4 años en prisión de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó este martes la resolución de un proceso judicial que concluyó con una condena en contra de Jesús Elena 'N', de 36 años de edad. La acusada fue hallada culpable del delito de violación a la intimidad, por lo cual la autoridad judicial estipuló una pena de 4 años de cárcel, determinando además que no se le concederán beneficios de libertad.

Los antecedentes integrados en la carpeta de investigación ministerial establecen que el ilícito tuvo lugar el 9 de agosto de 2023. En dicha fecha, la hoy sentenciada utilizó la plataforma WhatsApp para difundir, a través de sus estados, dos fotografías de la víctima, identificada como Mariana 'N', quien en ese momento era menor de edad (17 años). Junto con el material gráfico, se hizo público el número telefónico personal de la afectada sin su consentimiento.

El expediente detalla que la difusión de las imágenes fue acompañada de textos que atentaban contra la dignidad de la víctima, sugiriendo falsamente la prestación de servicios de índole sexual a cambio de dinero. De la misma manera, el Ministerio Público documentó amenazas por parte de la agresora de extender la publicación de este contenido a la red social Facebook, sumado a la difusión de otros comentarios denigrantes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) deja de manifiesto que no se tolerarán las faltas de esta índole y quienes resulten responsables recibirán penas conforme a derecho", se lee en el comunicado.

Un proceso penal ocurrió recientemente en el municipio de Cajeme, el cual terminó con una sentencia de 15 años de prisión para un hombre llamado Anastacio 'N'. Tras un análisis de las pruebas presentadas, la autoridad judicial declaró al imputado penalmente responsable del delito de abuso cometido en perjuicio de una persona menor de edad, de identidad reservada, reveló ayer lunes la Fiscalía de Sonora.

Según consta en la carpeta de investigación, los hechos que derivaron en esta sentencia ocurrieron el 10 de junio de 2024. El delito tuvo lugar en un domicilio particular ubicado en la colonia Ampliación El Rodeo, de Ciudad Obregón. Las indagatorias permitieron establecer que Anastacio 'N' se valió de su condición de vecino y de la confianza depositada en él por la familia para vulnerar la seguridad del menor.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora