Propinó golpiza a su pareja por negarse a renunciar a su empleo; fue detenido en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un hombre llamado Uriel Ismael 'N' fue arrestado, debido a que era requerido por las autoridades judiciales por su presunta participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa. El aseguramiento fue realizado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) durante un operativo efectuado el pasado 28 de noviembre de 2025 sobre la calle Villa del Cortez, de la colonia Villas del Palmar, Hermosillo.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el acusado fue trasladado e ingresado al Centro de Readaptación Social (Cereso 1) de Hermosillo, donde permanecerá a disposición del juez encargado de la causa para determinar su situación jurídica en las próximas audiencias. Según la carpeta de investigación, los hechos que se le imputan tienen su origen en una denuncia interpuesta por la víctima.

El expediente detalla que el detenido mantuvo una relación sentimental con la afectada, identificada como Carolina 'N', durante la cual se presentaron dinámicas de violencia de género. Las investigaciones señalan que, a partir de marzo de 2021, Uriel Ismael 'N' comenzó a ejercer acciones de control coercitivo, manifestando celos excesivos e intentando limitar la autonomía de la víctima al exigirle que renunciara a su empleo.

La averiguación ministerial establece que, ante la negativa de Carolina 'N' de ceder a dichas exigencias laborales, el imputado reaccionó ejerciendo violencia física directa, propinándole diversos golpes con los puños en múltiples zonas del cuerpo. Debido a la naturaleza de la agresión y el contexto de violencia previo, la autoridad judicial clasificó los hechos como una tentativa de privar de la vida a la víctima por razones de género.

-El imputado cuenta con un amplio historial criminal



Asimismo, las autoridades destacaron que Uriel Ismael 'N' cuenta con un historial delictivo que abarca más de 2 décadas. En sus antecedentes penales figuran registros por Privación Ilegal de la Libertad (2001), Corrupción de Menores y Robo de Vehículo (2002), así como múltiples incidencias de Robo con Violencia en los años 2003, 2006, 2008 y el periodo de 2009 a 2012. También cuenta con antecedentes por Violencia Intrafamiliar que datan de 2009.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora