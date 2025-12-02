Sangre en CDMX: Hombre en estado de ebriedad dispara contra su esposa y familia; hay 4 víctimas

Ciudad de México.- La madrugada de este martes 2 de diciembre, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la alcaldía Coyoacán, luego de que se reportara un violento ataque armado dentro de un domicilio particular: un hombre habría iniciado una agresión contra su propia familia en medio de un presunto episodio de celos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron hoy, martes 2 de diciembre, en la colonia Hermosillo, alrededor de la medianoche, dentro de una casa marcada con el número 100 sobre la calle Zempoala. En ese lugar, el agresor, un hombre de más de 50 años, habría disparado primero contra su esposa, para después atacar a su cuñado y finalmente herir a una tercera persona que se encontraba en el sitio y que recibió un impacto en el abdomen.

Los hechos ocurrieron esta madrugada al sur de CDMX. Foto: Facebook

Testigos señalaron que, previo al ataque, el hombre estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas y que la violencia escaló de manera repentina. Habitantes de la zona afirmaron haber escuchado al menos seis balazos seguidas de gritos de auxilio, por lo que pidieron apoyo a las autoridades mediante el 911. Algunos vecinos, alarmados por el estruendo, salieron a la calle para tratar de auxiliar a las víctimas.

Uno de los testigos relató que vio a uno de los heridos recargarse en la puerta de una vivienda mientras pedía ayuda. Vecinos lo colocaron en un lugar seguro hasta que paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de México (SSC-CDMX) arribó al sitio para atenderlos e iniciar con las diligencias correspondientes.

#MientrasDormía | Esposo celoso en Coyoacán deja 4 heridos de bala, incluido el agresor



Una agresión por celos y alcohol culminó en un tiroteo dentro de una vivienda en la calle Zempoala, colonia Hermosillo, alcaldía Coyoacán. Vecinos de la zona reportaron haber escuchado… pic.twitter.com/8J5SYq7Gvq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 2, 2025

Tras agredir a las tres personas, el propio atacante se disparó en la cabeza en un aparente intento de quitarse la vida. Cuando las autoridades ingresaron al inmueble, encontraron a los heridos en distintos puntos de la vivienda, por lo que solicitaron apoyo inmediato de varias ambulancias.

Los cuatro lesionados (incluido el agresor) fueron trasladados de urgencia al Hospital de Xoco, donde permanecen en estado grave. La zona quedó resguardada por personal de la SSC mientras agentes de investigación realizaron las primeras diligencias para esclarecer el motivo del ataque y determinar cómo ocurrieron los hechos al interior del domicilio. La Fiscalía capitalina ya abrió una carpeta de investigación por agresiones con arma de fuego y violencia familiar.

Fuente: Tribuna del Yaqui