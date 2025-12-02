A sangre fría: Criminales irrumpen en una casa y asesinan a un hombre en García, Nuevo León

García, Nuevo León.- La noche de este lunes 1 de diciembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL), así como oficiales del Ejército mexicano, desplegaron un operativo en una zona habitacional del municipio de García, luego de que se reportara un ataque armado en el interior de una vivienda. El hecho generó movilización inmediata, ya que los primeros avisos señalaban que una persona había sido agredida dentro de su propio domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:19 horas, tiempo local, del lunes 1 de diciembre en una casa ubicada sobre la calle Pino, en la colonia Valle de las Grutas. Testigos indicaron que sujetos armados irrumpieron en el inmueble sin advertencia, dirigiéndose directamente hacia una de las habitaciones, donde se escucharon detonaciones de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en la colonia Valle de las Grutas, García. Foto: Twitter

Dentro de ese cuarto fue localizado un hombre, de entre 40 y 50 años, ya sin vida. A la fecha de publicación de esta nota, la víctima no ha sido identificada de manera oficial. De inmediato se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron en la escena oficiales de la Policía Municipal de García, de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional. También llegaron al sitio paramédicos de la Cruz Roja.

Personal de primeros auxilios confirmó que la víctima presentaba una herida por proyectil en la cabeza, lo que habría provocado su muerte inmediata; su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul. La zona quedó acordonada por agentes de la Policía y fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL), para la realización de las diligencias correspondientes.

En el porche del domicilio se encontró un casquillo percutido, así como manchas hemáticas que apuntan a que los agresores abrieron fuego desde distintos puntos del inmueble. Aunque el móvil del crimen aún se desconoce, autoridades no descartan ninguna línea de investigación. Hasta esta mañana, no se ha informado sobre personas detenidas; sin embargo, la investigación continúa abierta.

