Se le salió una llanta: Camioneta se estrella contra una vivienda al oriente de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde del lunes 1 de diciembre de 2025 se registró un aparatoso accidente de tránsito al oriente de Ciudad Obregón, Sonora, cuando el tripulante de una camioneta Dodge Durango, color blanco y modelo reciente, terminó impactado contra la fachada de un domicilio particular. A pesar del fuerte impacto, por fortuna no se reportaron personas lesionadas, solamente daños materiales en dos unidades involucradas.

De acuerdo con información preliminar, el conductor en cuestión se desplazaba de norte a sur por la calle Bartolomé Delgado, cuando sufrió el desprendimiento total de uno de los neumáticos, en hechos ocurridos en la colonia El Campanario, en el mencionado sector de la localidad. Trascendió que al llegar al cruce con la calle Santa Cecilia, la vagoneta presentó una falla mecánica y esto originó que la llanta saliera proyectada junto con la horquilla.

El neumático se estrelló directamente contra una camioneta Dodge Ram, también de color blanco, que se encontraba debidamente estacionada, dejando daños visibles y abolladuras. Después de perder la llanta, el ocupante de la Dodge Durango perdió el control del volante, chocó con un poste de madera y se impactó de lleno contra la fachada de una vivienda del sector. La colisión dejó daños en las rejas de la propiedad y en la referida estructura urbana.

La camioneta blanca terminó impactada contra la fachada de un domicilio particular.

El percance vial ocurrió muy cerca de una frutería de la zona, incluso, el propietario del negocio señaló que el momento generó pánico entre los trabajadores del lugar y los clientes que se encontraban ahí al momento del incidente automovilístico. Finalmente, elementos del Departamento de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades, mientras que la unidad siniestrada fue remolcada por una grúa particular.

De forma constante, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal hace llamados para exhortar a la ciudadanía a manejar con precaución y a respetar los señalamientos de tránsito para evitar este tipo de accidentes, aunque en esta ocasión se debió a una falla mecánica en la unidad automotriz implicada. Hasta el momento se desconoce la identidad del automovilista involucrado; sin embargo, se indicó que resultó ileso.



El vehículo en cuestión también se estrelló contra un poste de madera.

Fuente: Tribuna del Yaqui