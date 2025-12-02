Segundo ataque armado del día en Ciudad Obregón: De 10 balazos asesinan a 'El Cucas' en la Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Otro hecho violento se registró la jornada de este martes 2 de diciembre de 2025 en la colonia Cajeme, al norte de Ciudad Obregón, donde las armas de fuego se hicieron escuchar. Producto de esta nueva agresión, una persona del sexo masculino perdió la vida; cabe señalar que este es el segundo ataque armado del día.

Los hechos sucedieron entre la calle Lázaro Cárdenas y Adolfo de la Huerta, donde, según testigos visuales de los hechos, se registraron hasta 10 disparos de arma de fuego. Hasta la publicación de esta nota no se dieron a conocer datos particulares de la víctima; solo se sabe que se llamaba Javier y de apodo tenía 'El Cucas'.

Al sitio de la agresión llegaron paramédicos de la Cruz Roja que confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales, por lo que tuvieron que arribar elementos del Servicio Médico Forense (Semefo). También llegaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), así como de la Secretaría de Marina (Semar).

Los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de tomar nota para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comience con las investigaciones para dar con los presuntos responsables, ya que de momento solo se sabe que huyeron con rumbo desconocido.

Primer ataque del día en Cócorit

En el primer hecho de esta tarde de martes, se registró un ataque armado en Cócorit que desató un operativo de gran escala que terminó con cinco presuntos sicarios detenidos. El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cuando sujetos armados intentaron ejecutar a un chofer de plataforma, lo que activó un Código Rojo y movilizó a corporaciones municipales, estatales y federales. Los agresores fueron localizados en un domicilio, donde se aseguraron armas cortas y largas antes de ser puestos a disposición de la Fiscalía de Sonora.

El inicio de diciembre mantiene la tendencia violenta que marcó noviembre, mes que cerró con 49 ataques armados, 36 personas ejecutadas y al menos 20 lesionados en Cajeme y el Valle del Yaqui. Una vez más, la tranquilidad de Cócorit fue interrumpida por detonaciones, reflejo del grave clima de inseguridad que persiste en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui