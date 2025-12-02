Tercera balacera de este martes: Sicarios acribillan a un hombre al norte de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este martes 2 de diciembre, las corporaciones de seguridad activaron un operativo tras reportarse un ataque armado en el sector noreste de Ciudad Obregón. Los hechos tuvieron lugar en la colonia Beltrones, situación que provocó una importante movilización de autoridades policiacas en la zona. Este se convierte en la tercera agresión armada que se registra en el municipio de Cajeme.

De acuerdo con la información obtenida hasta el momento, el suceso ocurrió en la calle Almendro y el bulevar Las Torres. Se reportó que una persona se encontraba por fuera de una vivienda cuando fue abordada por sujetos armados que arribaron al sitio a bordo de un vehículo. Los individuos abrieron fuego contra la víctima y, acto seguido, se dieron a la fuga inmediatamente con rumbo desconocido, logrando escapar.

Tras la agresión, testigos actuaron con rapidez para brindar auxilio al afectado. Ante la situación, lo subieron a una camioneta tipo pick up para trasladarlo de urgencia a un hospital. Posteriormente, se confirmó que el lesionado fue recibido en las instalaciones del Isssteson para su valoración y atención médica; sin embargo, hasta el momento se desconoce su estado de salud actual y no se ha revelado su identidad.

La escena del crimen fue asegurada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y agentes de la Policía Municipal, quienes delimitaron el perímetro para preservar la evidencia. Finalmente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las indagatorias correspondientes y el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación. Hasta el cierre de esta edición, no hay reporte de personas detenidas.

El lesionado fue trasladado al Isssteson de Ciudad Obregón

Otro hecho violento se registró la jornada de este martes en la colonia Cajeme, de Ciudad Obregón. Producto de esta agresión, una persona del sexo masculino perdió la vida. Los hechos sucedieron entre la calle Lázaro Cárdenas y Adolfo de la Huerta, donde, según testigos de los hechos, se registraron hasta 10 disparos de arma de fuego. Al sitio de la agresión llegaron paramédicos de la Cruz Roja que confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales

Fuente: Tribuna del Yaqui