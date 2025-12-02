Todo por saltarse el alto: Motociclista termina con herida en la cabeza tras chocar en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Este martes 2 de diciembre de 2025 a muy temprana hora, un motociclista resultó gravemente herido tras verse involucrado en un percance junto a dos vehículos. De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 09:00 horas sobre el cruce del bulevar Solidaridad y avenida Campo Verde, de la colonia Solidaridad, ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

A la escena arribaron elementos de la Policía de Tránsito Municipal quienes se encargaron de gestionar el tráfico vehicular para evitar que la situación empeorara todavía más. Por ello, en caso de presenciar algo semejante, se hace un llamado a siempre mantenerse alerta y acatar cada una de las indicaciones de los oficiales mientras estos realizan las labores correspondientes en el lugar.

De igual forma, también se contó con la presencia de paramédicos de la Cruz Roja quienes, tras revisar al afectado, determinaron que lo mejor sería trasladarlo a un hospital de la zona. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo su estado de salud actual, aunque eso sí, en cuanto a las lesiones, la más evidente fue una herida en la cabeza, producto de la colisión.

No se reportaron lesionados

Es necesario recalcar que las tres unidades tuvieron que ser aseguradas para hacer las indagatorias y después remolcadas por una grúa. En lo que respecta a la víctima, de manera preliminar se le identificó como Carlos Manuel, de 25 años de edad. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización y de cuando se pronuncie sobre el tema alguna fuente oficial.

Los siniestros viales en la capital del estado están a la orden del día, pues justo ayer, lunes 1 de diciembre, se reportó el primer choque del mes. Aquí se trató de una camioneta tipo pickup marca Nissan, de modelo atrasado y color guinda, y un automóvil compacto Nissan March de color gris, quedando mucho más afectado este último. Los hechos se registraron en el bulevar Luis Encinas.

Fuente: Tribuna del Yaqui