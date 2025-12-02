Hermosillo, Sonora.- La mañana de este martes 2 de diciembre de 2025 se tornó trágica, pues fue localizado el cuerpo de una mujer sin vida al interior de un domicilio en la colonia Paseo Las Palmas, al norte de Hermosillo. La fémina habría sufrido una sobredosis, por lo cual perdió la vida.

El Código Rojo se activó poco después de las 11:00 horas de este martes, cuando se reportó que había sido encontrado el cuerpo de una mujer sin vida en el interior de un domicilio en las calles Fuente del Paseo y Fuente de la Alegría, de la colonia ya antes mencionada.

Tragedia en Hermosillo: Encuentran a mujer sin vida en el Paseo Las Palmas; habría sufrido una sobredosis

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de quien por el momento se desconoce su identidad, tenía alrededor de 40 años, y según los primeros indicios, el fallecimiento ocurrió por una sobredosis. Pero lo anterior corresponderá determinarlo a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Como primeros respondientes llegaron elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), además de los paramédicos de la Cruz Roja de la capital, que al revisar a la víctima determinaron que ya no contaba con signos vitales. Por lo anterior, se le habló al personal de Servicios Periciables del Servicio Médico Forense (Semefo), que comenzaron con el procesamiento de la escena para comenzar con las investigaciones.

De acuerdo con lo que se dijo, fueron familiares quienes hicieron el descubrimiento y dieron el aviso al número de emergencias. Se espera que, conforme lo permitan las investigaciones, las autoridades den a conocer más información de los hechos.

Noche violenta en Hermosillo

Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, por la noche se registró un hecho violento en la colonia Nuevo Hermosillo, donde un hombre quedó lesionado. Los hechos se dieron a eso de las 21:00 horas, en la esquina de Peñasco Blanco.

Mientras que en la colonia Tierra Nueva, en el cruce de Rábida Norte y Océanos Oriente, sujetos armados ejecutaron a un hombre al interior de un domicilio, los primeros reportes indicaban que se habría tratado de un 'levantón', pero después se confirmó que había sido un homicidio.

Una noche violenta se vivió en Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui