Tragedia en Sonora: Fuga de gas provoca EXPLOSIÓN e incendio en vivienda; hay 2 víctimas

Navojoa, Sonora.- La tarde de este lunes 1 de diciembre de 2025, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicio de Emergencia, desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia Beltrones, en el municipio de Navojoa, luego de que se reportara una fuerte explosión al interior de una vivienda. Este siniestro dejó, por desgracia, dos víctimas heridas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, lunes primero de mes, alrededor de las 03:45 horas, tiempo local, cuando una presunta acumulación de gas provocó una detonación dentro de una vivienda particular. Las primeras indagatorias señalan que el incidente habría sido originado por una fuga en una secadora de ropa, lo que ocasionó una ignición repentina que dañó la estructura del domicilio.

Las autoridades se movilizaron por este siniestro. Foto: Facebook

Testigos que escucharon la explosión dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en el sitio elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Navojoa, así como personal de la Policía Municipal de Navojoa, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de Protección Civil.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Navojoa logró contener las llamas antes de que se propagaran hacia otras habitaciones o viviendas cercanas. En tanto, los oficiales también aseguraron el área para controlar por completo la fuga de gas y evitar un nuevo estallido; mientras, Protección Civil Municipal realizó una inspección preventiva en los alrededores para descartar riesgos adicionales.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron en el lugar a dos personas heridas, quienes presentaban quemaduras de primer grado debido al contacto con el fuego y la onda expansiva. Ambas fueron trasladadas a un hospital para recibir una valoración médica más detallada y descartar complicaciones. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce cuál es su estado de salud.

Las pesquisas por este siniestro continúan, mientras que las autoridades hacen un llamado a la población para revisar de manera regular las instalaciones de gas en los hogares, verificar el estado de las conexiones y asegurarse de cerrar válvulas después de cada uso.

Fuente: Tribuna del Yaqui