(VIDEO) Comerciantes detectan a presuntas ladronas y las rapan en un mercado de Puebla

Izúcar de Matamoros, Puebla.- Durante la tarde del lunes 1 de diciembre de 2025, comerciantes del Mercado Revolución, ubicado en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, hicieron justicia por su propia mano cuando presuntamente localizaron a dos mujeres robando en los puestos. Una vez que confirmaron el hurto, los locatarios del lugar aseguraron a las presuntas ladronas y como reprimenda les cortaron el cabello, tal y como se observa en un video difundido en redes sociales.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario, las mujeres fueron detectadas como parte de un grupo de farderas, término que se usa para describir aquellas personas que esconden mercancía entre sus ropas o en bolsas sin pagar. Los vendedores evitaron que las féminas, cuyas identidades por el momento se desconocen, pudieran sustraer las prendas de vestir que tomaron de uno de los puestos ambulantes del mercado.

Los locatarios señalaron que detectaron el modus operandi por parte de las mujeres, quienes merodean en los negocios, preguntan por los precios de los productos y hasta llegan a entablar conversación con los tenderos, aunque al final no terminaban por comprar algo. Fue un grupo de ciudadanos que optó por cortar el cabello de ambas mujeres de una manera muy rústica, mientras que algunos de los presentes silbaban a modo de burla.

Rapan a dos presuntas ladrones en el lunes de plaza en el Mercado Revolución de Izúcar de Matamoros #PueblauD83DuDEA8uD83CuDFD9? pic.twitter.com/idaJOqQGrQ — Parabólica en red (@ParabolicaRed) December 2, 2025

No, el cuchillo no. La pueden lastimar", dijo una de las mujeres mientras observaba con se realizaba este presunto acto de justicia.

Fue en cuestión de tiempo para que solicitara la presencia de la Policía Municipal mediante las líneas de emergencias del 9-1-1. Una vez aseguradas por los agentes, las presuntas ladronas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes a fin de poder determinar su situación legal. Cabe mencionar que una situación similar, aunque más extrema, se registró en un tianguis situado en el municipio San Martín Texmelucan, también en Puebla.

En aquella ocasión, los comerciantes también raparon, además de que pintaron el rostro y obligaron a tres presuntas farderas a caminar desnudas por los diferentes puestos. Las sospechosas fueron identificadas como Mariam Jocelyn 'N', de 28 años; Esmeralda 'N', de 29 años, y Virginia 'N', de 48 años, quienes dijeron ser originarias de Chalco, Estado de México. Las tres mujeres fueron aseguradas por la policía local y fueron entregadas a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Tres mujeres fueron detenidas por locatarios de un tianguis en San Martín Texmelucan, #Puebla. Las desnudaron, raparon y amarraron tras acusarlas de robar mercancía. #ImagenNoticias con @nacholozano #NoticiasConNachoLozano pic.twitter.com/b933OfDZzW — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) October 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui