Vuelca mujer tras chocar contra dos autos estacionados en Ciudad Obregón; fue hospitalizada

Ciudad Obregón, Sonora.- Los servicios de emergencia y autoridades de tránsito se movilizaron hacia el sector sur de Ciudad Obregón tras el reporte de un aparatoso accidente vehicular ocurrido la tarde de este martes 2 de diciembre. El suceso, en el que se vieron involucrados tres unidades, tuvo lugar poco después de las 16:00 horas, en la colonia Franja Comercial 300, sobre la calle 300, entre Chihuahua y Zacatecas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, el accidente comenzó cuando la conductora de un automóvil sedán de la marca Hyundai HB20, de color negro y modelo reciente, perdió el control de la unidad mientras se encontraba en movimiento. En su trayectoria, el vehículo impactó primero contra un Volkswagen Bora de color blanco que se encontraba debidamente estacionado.

Este primer contacto provocó daños en la carrocería lateral del Bora, como rayones y el desprendimiento total del espejo retrovisor. La unidad en movimiento continuó su marcha hasta chocar contra un segundo vehículo estacionado, un Hyundai Sonata, también de color negro y modelo reciente. La fuerza del impacto contra el Sonata causó daños en su parte lateral trasera y en el neumático, y su vez actuó como una rampa.

Esto provocó que el vehículo responsable volcara, terminando su recorrido con los neumáticos hacia arriba y quedando posado sobre su propio techo en la cinta asfáltica. Hasta el momento, se desconoce el motivo exacto del accidente. Elementos del Departamento de Bomberos acudieron al sitio para realizar las maniobras de seguridad pertinentes y evitar riesgos mayores por derrame de combustible.

Las afectaciones que sufrió el Hyundai Sonata

Por su parte, paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a la mujer que conducía el vehículo volcado. Tras esto, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; hasta el cierre de esta nota, se desconoce tanto su identidad como su estado de salud. Finalmente, agentes de Tránsito Municipal se hicieron cargo de la escena, realizando el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades

Fuente: Tribuna del Yaqui