Accidente al norte de Ciudad Obregón: Conductor de automóvil cae en el canal de Villa Bonita

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este sábado 20 de diciembre de 2025 se registró un accidente vehicular en el sector nororiente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, en donde un automóvil particular tipo sedán cayó en el interior de un canal que se encuentra en el fraccionamiento Villa Bonita. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incidente automovilístico.

De acuerdo con un informe preliminar, el percance se registró poco antes de las 17:00 horas y tuvo lugar en el cruce del bulevar Villa Bonita y la calle Vistahermosa, en donde se localizó el vehículo en cuestión. Agentes del Departamento de Tránsito Municipal se movilizaron a la ubicación para realizar las indagatorias correspondientes, a través de las cuales se determinarán las causas de este accidente de tránsito y así deslindar responsabilidades.

En el lugar se cumplió con el peritaje correspondiente para evitar mayores riesgos a peatones y automovilistas, además de recuperar la unidad automotriz. Al cierre de la publicación de la publicación de esta nota periodística, la autoridad municipal no ha reportado personas lesionadas ni tampoco se ha revelado la identidad del conductor. Se exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones al circular por la zona.

Cabe mencionar que durante esta temporada decembrina se ha incrementado el número de accidentes de este tipo en Ciudad Obregón y sus alrededores, así lo confirmó el comandante de Tránsito Municipal, Luis Rey Chávez Chávez. Esta cifra representa de un incremento del 20 al 30 por ciento con respecto a años anteriores, por lo que ha solicitado a la población a respetar los límites de seguridad y los respectivos señalamientos de tránsito.

Automóvil cae al interior de canal en Villa Bonita.

Créditos: CDO Noticias

Detienen a cuatro personas

En otro hecho registrado este sábado en Villa Bonita, oficiales de la Policía Municipal de Cajeme efectuaron la detención de cuatro personas en presunta posesión de un arma de fuego. Los hechos se registraron alrededor de las 14:30 horas, cuando los involucrados fueron detectados en la intersección de las calles California y Paseo de La Paz. Al notar una actitud sospechosa, los agentes realizaron una inspección preventiva, asegurando el arma en cuestión.

Fuente: Tribuna del Yaqui