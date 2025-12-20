Alerta en Hermosillo: Se intensifica la búsqueda para encontrar a José Alberto Morales Inzunza

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora difundió una ficha de búsqueda para localizar a José Alberto Morales Inzunza, un hombre de 43 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con el reporte oficial, el individuo fue visto por última vez el pasado jueves 18 de diciembre de 2025, cuando se encontraba en la colonia López Portillo, al suroriente de la capital sonorense.

Según los datos proporcionados en la ficha, José Alberto tiene una estatura aproximada de 1.88 metros y un peso cercano a los 100 kilogramos. Además fue descrito como una persona de tez morena clara y complexión delgada. Presenta cabello castaño oscuro, corto y liso, así como ojos cafés pequeños y boca pequeña con labios delgados. Esta descripción física puede facilitar su identificación en caso de algún tipo de avistamiento.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a JOSÉ ALBERTO MORALES INZUNZA. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", expresó la institución en la publicación que compartió a través de sus redes sociales oficiales.

— Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) December 19, 2025

Con respecto a las señas particulares, la dependencia estatal indicó que el masculino presenta un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la imagen de un señor vaquero, además de un piercing en la ceja izquierda y una perforación en el lóbulo de la oreja izquierda. Es importante mencionar que estos rasgos distintivos son considerados clave, por lo que se pide a la ciudadanía prestar atención a cualquier persona que coincida con estas características.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369, así como el correo institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, para realizar tu reporte de forma anónima. Cabe señalar que cada dato que se tenga, por más pequeño que parezca, puede marcar la diferencia y ayudar a que José Alberto Morales Inzunza regrese pronto a casa y se reúna con sus seres queridos.

Fuente: Tribuna del Yaqui