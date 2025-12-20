Alerta en Sonora: Buscan a Ana Paula Lugo Cota desaparecida en el Hospital General de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- En las últimas horas comenzó a hacerse viral la fotografía de una joven que está desaparecida, por lo que se unieron a la búsqueda familiares, organizaciones sin fines de lucro y colectivos sonorenses. Se solicita el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de Ana Paula Lugo Cota, de 20 años de edad, pues sus seres queridos temen por su seguridad e integridad.

De acuerdo con información extraoficial, la mujer fue vista por última ocasión el pasado viernes 12 de diciembre de 2025, alrededor de las 10:00 horas, en el Hospital General de Ciudad Obregón. Al parecer, acudió al nosocomio porque tenía cita médica; sin embargo, según el testimonio de su madre, a pesar de haber llegado a ese lugar, después de eso perdió totalmente el contacto con su hija.

Se hace un llamado a la población para proporcionar cualquier dato que se tenga sobre Ana Paula, pues el más mínimo detalle podría servir para que una familia se reúna pronto. En caso de querer ayudar, favor de comunicarse al número nacional de emergencias 911, o con la Fundación Casa Santa Lorenza A.C., así como a través de Jóvenes Buscadores de Sonora, al número 687 181 8626 o al correo jovenesbuscadoresdesonora@gmail.com.

Rosario Guadalupe Tolano Valdez

Es necesario destacar que las desapariciones están a la orden del día, no solamente en nuestra localidad, sino también en el resto del estado. Como te informamos ayer en TRIBUNA, otra jovencita que no aparece es Rosario Guadalupe Tolano Valdez, originaria de la comunidad de Loma de Guamúchil, de la cual no se tiene información desde el pasado jueves 18 de diciembre de 2025.

#Seguridad | Hermosillo: Francisco David, rescatado en Puerta Real, es asesinado días después frente a su madre uD83DuDC64uD83DuDD2B??https://t.co/Qx9kuqjI04 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 20, 2025

En esta labor se han unido diversos colectivos, como Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C., quienes hacen un llamado a difundir la información lo más posible, porque una pista puede marcar la diferencia. En este caso, pueden comunicarse al 644 127 7784 o con el equipo de búsqueda antes mencionado. En TRIBUNA, te mantendremos al tanto de cualquier actualización sobre Rosario Guadalupe y Ana Paula.

Fuente: Tribuna del Yaqui