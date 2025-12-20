Baleado en la colonia Russo, Miguel Ángel muere en Ciudad Obregón tras largas horas de agonía

Ciudad Obregón, Sonora.- Este pasado viernes 19 de diciembre de 2025, alrededor de la 1:00 de la mañana, falleció un hombre en el Hospital IMSS Bienestar tras más de treinta horas de sufrimiento, debido a las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego que recibió durante un ataque brutal ocurrido el miércoles 17 de diciembre, alrededor de las 17:20 horas, en la calle Ejército Nacional, entre Antonio Rosales y Plan de Aguaprieta, en la colonia Óscar Russo Vogel.

Es importante destacar que, desde aquel entonces, la víctima fue identificada como Miguel Ángel P. G., de 32 años. Según informes, fue interceptado por dos individuos armados a bordo de una motocicleta y recibió un total de siete impactos de bala provenientes de una pistola escuadra calibre 40 milímetros. Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades sobre la situación, y al arribar al lugar encontraron a Miguel gravemente herido, tendido en plena vía pública.

De igual manera, al sitio acudieron paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes constataron laceraciones ubicadas en la cabeza, cuello, brazo y tórax, por lo que determinaron su traslado inmediato a un hospital de la zona. Ya en el nosocomio, los médicos confirmaron que presentaba tres impactos de bala: dos en el lado derecho del pecho, uno en el brazo del mismo lado y otro en el cuello.

Falleció en el hospital

A pesar de los esfuerzos por salvar su vida, su organismo no resistió y falleció ayer. Desde su ingreso, las posibilidades de sobrevivir eran consideradas muy bajas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, en lo que va del cierre de año, se han registrado diecinueve ejecuciones en nuestra localidad, además de un elevado número de accidentes de tránsito con varios fallecidos.

#Seguridad | Buscan a Alex en Ciudad Obregón: Activan CÓDIGO ROJO por presunto 'levantón' en Las Cortinas uD83EuDDD1uD83CuDFFBuD83DuDEA8https://t.co/mtLQ8epVNf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 20, 2025

En otro hecho, como te informamos en TRIBUNA, hace un par de horas comenzó a trascender un nuevo caso de privación ilegal de la libertad, ocurrido en la colonia Las Cortinas, al sur de Ciudad Obregón, específicamente sobre la calle 300, entre las vialidades Chihuahua y Zacatecas. Respecto a la víctima, se indica que responde al nombre de Alex, y durante varias horas se realizaron operativos de búsqueda en la zona sin que se reportaran resultados positivos.

Fuente: Tribuna del Yaqui