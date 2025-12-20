Buscan a Alex en Ciudad Obregón: Activan CÓDIGO ROJO por presunto 'levantón' en Las Cortinas

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado viernes 19 de diciembre de 2025 se activó el Código Rojo en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara un presunto levantón alrededor de las 17:30 horas. Tras el llamado de emergencia, al cabo de unos minutos arribaron corporaciones de los tres niveles de gobierno a la colonia Las Cortinas, al sur de Ciudad Obregón, Sonora, específicamente sobre la calle 300, entre las vialidades Chihuahua y Zacatecas.

Entre los primeros respondientes se encontraban elementos de diversas corporaciones de seguridad, quienes procedieron a acordonar el área donde presuntamente ocurrieron los hechos. De manera simultánea, varias unidades policiales implementaron operativos de búsqueda en distintos puntos de la ciudad con la finalidad de localizar a los presuntos responsables; sin embargo, dichas acciones no arrojaron resultados positivos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan personas detenidas ni sospechosas identificadas. En TRIBUNA, estaremos atentos a cualquier información que surja en torno a este caso.

En lo que respecta a la supuesta víctima, de acuerdo con información extraoficial, responde al nombre de Alex, aunque no se cuenta con mayores datos, ya que hasta ahora ninguna autoridad ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente. Las patrullas permanecieron rondando el sector durante un largo periodo, lo que generó temor e incertidumbre entre los vecinos del área. Cabe señalar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no ha abordado el tema.

Aseguran que un sujeto fue privado de la libertad

En nuestra ciudad, cada día se incrementan los hechos delictivos, que van desde homicidios hasta privaciones ilegales de la libertad y desapariciones. No obstante, esta situación no es exclusiva de Ciudad Obregón, pues en la capital del estado, el pasado jueves, como te informamos en TRIBUNA, se dio a conocer una presunta privación ilegal de la libertad en un domicilio ubicado en la avenida Herreros y la calle Artesanos, en la colonia Adolfo de la Huerta, al sur de Hermosillo.

Por otra parte, ayer fue una jornada con numerosos accidentes viales. Uno de los primeros fue una carambola en la que un motociclista resultó gravemente herido, aproximadamente a las 10:00 horas, en el cruce de las calles Sinaloa y Zaragoza, en pleno centro de Ciudad Obregón. Más tarde, alrededor de las 16:00 horas, en el fraccionamiento Las Misiones, otro motociclista se impactó contra un automóvil tipo sedán en el cruce del bulevar Vía de las Misiones y la calle Añorbe.

