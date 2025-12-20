Ejecutan a joven en Edomex: Hallan cartulina con amenazas que podrían estar ligadas al crimen organizado

Tultepec, Estado de México.- La noche del pasado viernes 19 de diciembre de 2025 se registró un violento ataque en la colonia San Miguel Otlica, municipio de Tultepec, ubicado en el Estado de México, que provocó la muerte de un joven de aproximadamente 20 años, aún no identificado por las autoridades. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Barranca de la Cantera y Nicolás Bravo.

Fueron los propios vecinos quienes alertaron a la policía municipal tras escuchar intensas detonaciones de arma de fuego. Una vez que los elementos de seguridad arribaron al lugar, encontraron a la víctima tendida en el suelo, con una lesión de bala en la cabeza que le causó la muerte de manera inmediata. Cabe destacar que el hoy occiso vestía pantalón de mezclilla azul, chamarra y tenis negros.

De acuerdo con información de Milenio, al momento de acordonar el área para preservar la escena del crimen, los elementos de seguridad encontraron una cartulina con amenazas escritas. Aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no se ha pronunciado oficialmente, una de las hipótesis más fuertes apunta a que su muerte podría estar vinculada con actividades de grupos delictivos.

Las autoridades siguen investigando

Por supuesto, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se encargó del levantamiento del cuerpo y de todos los indicios encontrados en el lugar de los hechos. Las investigaciones en torno a este caso recién comienzan, debido a que se abrió una carpeta de investigación con el objetivo de dar con el paradero de los responsables y esclarecer el móvil de este homicidio.

En otro caso, fue detenido un sujeto identificado como Jonathan, de 23 años, en su domicilio ubicado en Ampliación San José Xalostoc, a quien se le acusa de haber asesinado a una comerciante. Según se informó, el hombre engañó a la víctima para que ingresara a su vivienda y luego la atacó con un cuchillo. Lo más sorprendente es que, durante su declaración ante la Policía Metropolitana de Ecatepec, confesó que cometió el crimen con la intención de convertirse en un "asesino serial".

Fuente: Tribuna del Yaqui