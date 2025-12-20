Fuerte operativo en Ciudad Obregón: Reportan captura de cuatro civiles armados en Villa Bonita

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este sábado 20 de diciembre de 2025 se reportó una intensa movilización policíaca en calles del fraccionamiento Villa Bonita, ubicado al nororiente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. Derivado de la oportuna respuesta por parte de elementos de la Policía Municipal, se concretó la detención de cuatro personas en presunta posesión de un arma de fuego.

De acuerdo con información preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 14:30 horas, cuando los involucrados fueron detectados en la intersección de las calles California y Paseo de La Paz. Las personas en cuestión, aún sin identificar, supuestamente presentaron una actitud sospechosa que llamó la atención de los uniformados, por lo que se procedió a marcarles el alto y realizar una revisión preventiva.

Como resultado de la inspección, los agentes aseguraron un arma de fuego, cuyas características por el momento se desconocen, misma que portaba uno de los sujetos. Posteriormente se procedió con la detención de los involucrados, quienes, al igual que indicio asegurado, fueron trasladados al Centro Integral de Procuración de Justicia de Ciudad Obregón y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Tras tomar conocimiento del caso, el Ministerio Público competente comenzó con las respectivas investigaciones y el deslinde de responsabilidades conforme a la ley, según lo que indican fuentes extraoficiales. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas se pueda tener más información sobre esta detención múltiple y en TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier actualización.

Detienen a cuatro personas con un arma de fuego en el fraccionamiento Villa Bonita.

Muere joven baleado en la Russo Vogel

En otro hecho en materia de seguridad registrado en Ciudad Obregón, un hombre identificado como Ángel P. G., de 32 años de edad, perdió la vida tras sufrir un agresión armada el pasado miércoles 17 de diciembre, alrededor de las 17:20 horas, en la colonia Óscar Russo Vogel. El violento hecho tuvo lugar sobre la calle Ejército Nacional, entre Antonio Rosales y Plan de Aguaprieta, en donde el individuo fue atacado a balazos por sujetos a bordo de una motocicleta.

#Seguridad | Baleado en la colonia Russo, Miguel Ángel muere en Ciudad Obregón tras largas horas de agonía uD83DuDC64uD83DuDD2B??https://t.co/ab97LvYPK9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui