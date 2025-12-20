Hallan con vida en Cajeme a Rosario Guadalupe Tolano Valdez, joven integrante de la tribu yaqui

Cajeme, Sonora.- Tras horas de angustia, Rosario Guadalupe Tolano Valdez, una joven que pertenece a la tribu yaqui y que había sido reportada como desaparecida, fue localizada con vida el viernes 19 de diciembre de 2025 en la comunidad de Loma de Guamúchil, ubicada en el municipio de Cajeme, Sonora. La información fue confirmada por el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C., aunque hasta el momento se desconocen los detalles acerca de su ausencia.

A través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, el grupo de madres buscadoras hizo un llamado a la conciencia social, especialmente a jóvenes que deciden ausentarse de sus hogares por voluntad propia. Aclararon que, aunque no todos los casos responden a esta situación, es importante que quienes decidan salir de sus hogares se lo informen a sus familiares para evitar preocupación y procesos de búsqueda innecesarios.

La verdad es un sufrimiento que tienen sus familias, por todas las situación que están pasando tanto aquí en Obregón como en otras ciudades. La violencia y las desapariciones que son constantes en estos últimos meses. Así que jóvenes, si se quieren ir por voluntad propia, avisen a sus familiares los motivos y las causas", se puede leer en la publicación compartida por el colectivo en su página oficial de Facebook.

De acuerdo con la información proporcionada por Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C., la familia de Rosario Guadalupe ya fue notificada sobre su localización, confirmando que la joven se encuentra a salvo y fuera de peligro. Asimismo, agradecieron el apoyo de la comunidad cajemense, la cual se encargó de difundir la ficha de búsqueda, destacando que la colaboración social continúa siendo clave para lograr resultados positivos en este tipo de casos.

Hallan con vida a pareja de menores

En otro caso registrado en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, una pareja de adolescentes, identificados como Yancarlo Cervantes Villalva, de 17 años de edad, y Darlene Guadalupe Gaxiola Maldonado, de 16 años, fueron encontrados con bien luego de que se reportara su ausencia en redes sociales. A pesar de que en un principio se alertó sobre la desaparición de ambos, se aclaró que nunca fueron víctimas de algún delito.

Fuente: Tribuna del Yaqui