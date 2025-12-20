Hermosillo: Francisco David, rescatado en Puerta Real, es asesinado días después frente a su madre

Hermosillo, Sonora.- La noche del pasado jueves 18 de diciembre de 2025, alrededor de las 20:30 horas, un hombre fue asesinado de manera brutal mientras se encontraba frente a su vivienda, ubicada en la colonia López Portillo, en el cruce de las calles San Felipe y General Bernardo Reyes. En aquel momento, como te informamos oportunamente en TRIBUNA, no se contaba con mayores datos sobre la identidad del occiso; sin embargo, ahora finalmente han salido a la luz más detalles relacionados con este violento crimen.

De acuerdo con información extraoficial, la víctima fue identificada como Francisco David, quien resultó ser una de las personas que la Policía Preventiva Municipal rescató el pasado lunes 8 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 10:00 horas. En ese operativo, tanto él como otros dos individuos se encontraban privados de la libertad dentro de un inmueble localizado en las calles Huites y De los Coras, en el fraccionamiento Puerta Real.

Cabe mencionar que los agentes municipales realizaban recorridos de inspección en el sector con el objetivo de ubicar el domicilio señalado, y fue gracias a los gritos de auxilio que lograron dar con la vivienda. Una vez al interior del lugar, los oficiales observaron a las víctimas, quienes manifestaron que habían permanecido secuestradas durante aproximadamente una semana. Lamentablemente, el jueves Francisco David García Solano fue asesinado frente a su madre, quedando su cuerpo sin vida, con múltiples heridas producidas por arma de fuego, tendido en plena vía pública.

El hombre murió en la colonia López Portillo

Es importante destacar que las investigaciones relacionadas con este homicidio se encuentran a cargo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Una de las principales líneas de investigación de las autoridades apunta a que este nuevo ataque estaría vinculado con el hecho anterior; no obstante, debido a lo reciente de la situación, el caso aún no ha sido esclarecido en su totalidad. En nuestro medio de comunicación, como siempre, nos mantendremos atentos a cualquier avance que se registre sobre este lamentable suceso.

En otro hecho distinto, pero ocurrido en la Ciudad de Obregón, el jueves por la noche se registró una intensa movilización de corporaciones de los diferentes órdenes del Gobierno de Sonora. Los acontecimientos tuvieron lugar en un domicilio ubicado sobre la calle Lorenzo Barcelata, entre Venustiano Carranza y el bulevar Abelardo L. Rodríguez, en la colonia Cajeme, donde un joven perdió la vida. La víctima fue identificada como José Luis, de entre 20 y 22 años de edad.

