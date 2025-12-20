Hombre recibe golpiza por parte de sujetos desconocidos y lo ingresan a un hospital de Nogales

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado durante la madrugada del viernes 19 de diciembre de 2025, una persona resultó lesionada luego de recibir una golpiza en el municipio de Nogales, Sonora, por lo que tuvo que ser ingresado a un hospital para recibir atención médica especializada. De acuerdo con un reporte oficial, la víctima se negó a proporcionar datos sobre sus agresores y el lugar en el que ocurrieron los hechos.

Según datos proporcionados por Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 01:47 horas, cuando los agentes fueron alertados vía radio frecuencia por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) sobre un hombre lesionado en el Hospital IMSS Bienestar. A su llegada, los oficiales se entrevistaron con Joel 'N.', de 43 años de edad, quien manifestó haber sido agredido físicamente.

En su testimonio, el afectado denunció que un grupo de personas descendió de un vehículo particular y posteriormente lo golpearon; sin embargo, no quiso dar más detalles sobre las características de la unidad automotriz o el sector donde se suscitó la agresión física. También se opuso a interponer una denuncia formal ante la autoridad correspondiente. Por el momento se desconoce si el individuo llegó por sus propios medios al nosocomio o fue auxiliado por alguien.

Atacan a golpes a un hombre y termina hospitalizado en Nogales, Sonora.

Después de someterse a la valoración médica, el personal del hospital determinó que presentaba lesiones que tardan más de 15 días en sanar y no ponen en riesgo su vida. Una vez cumplidas las diligencias, los uniformados dieron aviso al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), instancia que tomó nota del caso para los fines legales correspondientes.

En otro caso similar ocurrido el pasado sábado 6 de diciembre en Nogales, un hombre identificado como Ulises, de 43 años de edad, fue víctima de un ataque a golpes mientras caminaba por la calle Adolfo López Mateos, a la altura de una sucursal bancaria. En ese momento, el sujeto fue interceptado por sus agresores, quienes comenzaron a golpearlo sin motivo aparente y luego emprendieron la huida con rumbo desconocido.

Fuente: Tribuna del Yaqui