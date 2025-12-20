Hospitalizan a menor tras ingesta de medicamentos en Nogales; habría atentado contra su vida

Nogales, Sonora.- Durante la mañana del viernes 19 de diciembre de 2025, elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte sobre un menor de edad que aparentemente intentó quitarse la vida con una ingesta de medicamentos. El suceso se suscitó en un domicilio de la colonia Villa Sonora, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora. Derivado de esta situación, el joven tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital de la ciudad fronteriza.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 09:00 horas, cuando agentes municipales recibieron el respectivo reporte y se movilizaron hacia la sede del Hospital IMSS Nuevo, en donde se entrevistaron con una mujer de 46 años de edad, quien relató haber ingresado a la habitación de su hijo de 17 años, ya que no obtenía respuesta de su parte.

Una vez dentro, la fémina encontró recipientes vacíos de pastillas, motivo por el cual solicitó apoyo a los servicios médicos de manera inmediata. El personal médico notificó a los oficiales que el menor presentó un cuadro de intoxicación derivado del consumo desmedido de medicamentos, por lo que se le brindó la debida atención conforme a los protocolos médicos, quedando internado en el mencionad nosocomio con diagnóstico reservado.

Los uniformados dieron aviso a la autoridad correspondiente, quien dará seguimiento al caso conforme a los respectivos protocolos de atención. Por cuestiones de seguridad, la identidad de la víctima se mantiene en el anonimato y se espera que en los próximos días se tenga más información al respecto de este lamentable suceso. En TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier actualización que surja en las siguientes horas.

Menor atenta contra su vida en Nogales, Sonora.

Muere mientras trabajaba

En otro trágico hecho registrado el jueves 18 de diciembre en Nogales, un hombre identificado como Juan Manuel 'N.', de 55 años, fue localizado sin vida en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Fátima, en donde realizaba labores de limpieza y mantenimiento. Elementos de la Policía Municipal se movilizaron a la ubicación y se entrevistaron con el reportante, quien dijo que, tras regresar de acompañar a su madre a una cita médica, encontró tirado al señor en el patio de la propiedad.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web uD83DuDC49 https://t.co/z0U6ERjScC pic.twitter.com/4FHvTJl7Ey — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui