Incertidumbre en Hermosillo por desaparición de Jesús Bernardo; piden ayuda para encontrarlo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora difundió una ficha de búsqueda para localizar a Jesús Bernardo Morales Inzunza, un hombre de 54 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con la información oficial, el individuo fue visto por última vez el pasado jueves 18 de diciembre de 2025, cuando se encontraba en la colonia López Portillo.

De acuerdo con la ficha difundida por la dependencia estatal, Jesús Bernardo mide aproximadamente 1.70 metros y pesa alrededor de 80 kilogramos, por lo que es considerado como una persona de complexión delgada y tez morena clara. Tiene cabello castaño oscuro, corto y liso, bocada medianda y labios delgados, así como ojos de color café y de tamaño mediano. Esta descripción física es clave para identificarlo con mayor facilidad en caso de un avistamiento.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a JESÚS BERNARDO MORALES INZUNZA.

Con respecto a sus señas particulares, la Comisión de Búsqueda detalló que presenta cicatrices de acné en la cara y que al momento de su desaparición, el ciudadano vestía con una playera color negro y un pantalón de mezclilla color azul. Estos detalles pueden resultar determinantes para la pronta localización de Jesús Bernardo, cuyos familiares viven momentos de angustia e incertidumbre por su ausencia.

Las autoridades exhortaron a la población a reportar cualquier información que ayude a Jesús Bernardo Morales Inzunza a regresar pronto a casa. La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369, así como el correo institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, para realizar cualquier reporte de forma anónima. Es importante mencionar que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser de mucha utilidad.

