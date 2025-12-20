Le explotó un neumático: Identifican a trabajador que murió tras un accidente laboral en Nogales

Nogales, Sonora.- Como Arnulfo 'N.', de 66 años de edad, fue identificado el trabajador que perdió la vida en las instalaciones de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades), empresa situada en la ciudad de Nogales, Sonora. El hoy occiso se encontraba realizando trabajos de desponchado a un neumático de un camión de carga, mismo que se reventó y lo impactó en la parte frontal del rostro, provocándole una muerte casi instantánea.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron el viernes 19 de diciembre de 2025, alrededor de las 11:20 horas, cuando el sexagenario estaba realizando la acción anteriormente mencionada; sin embargo, al momento de introducir el aire, la llanta explotó. Luego del fuerte impacto, el empleado salió proyectado aproximadamente un metro, quedando inconsciente en el lugar, por lo que solicitó apoyo a través de las líneas de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal de Nogales, así como paramédicos de Cruz Roja Mexicana, se movilizaron a la ubicación. A su llegada, las autoridades y el personal médico observaron al hombre tendido en el suelo. Después de una breve valoración, los socorristas de la benemérita institución confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales, esto a causa de haber recibido el golpe a la altura de la cara.

En el lugar de los hechos se localizó un vehículo tipo pick up, color blanco y modelo atrasado, sin precisar marca. También se encontraron máquinas y herramientas utilizadas para el desponchado móvil de neumáticos. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargó de las diligencias correspondientes, a través de las cuales se determinarán las circunstancias en torno a este accidente laboral y deslindar responsabilidades.

Muere en su casa

En otro trágico hecho registrado el jueves 18 de diciembre en Nogales, un hombre identificado como Juan Manuel 'N.', de 55 años, fue localizado sin vida en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Fátima. Elementos de la Policía Municipal se movilizaron a la ubicación y se entrevistaron con el reportante, quien dijo que, tras regresar de acompañar a su madre a una cita médica, encontró tirado al señor en el patio de la propiedad.

