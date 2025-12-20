Maltrato animal en Sonora: Lo vinculan por muerte de tres perros tras presunto envenenamiento

Santa Ana, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró la vinculación a proceso de Francisco Javier 'N.' por su presunta participación en el delito de maltrato o crueldad contra los animales, lo cual se deriva de la muerte de tres perros y lesiones graves a un cuarto. Los hechos se registraron en el municipio de Santa Ana, al norte de la región, causando indignación entre la ciudadanía por la gravedad del caso.

A través de un boletín informativo difundido en redes sociales, la dependencia estatal informó que un juez determinó imponer la prisión preventiva justificada como medida cautelar, al considerar la severidad del delito y el riesgo procesal. Asimismo, la autoridad judicial otorgó un plazo de dos meses para el cierre de las indagatorias complementarias, lapso en el que se reforzarán las pruebas integradas en la respectiva carpeta de investigación.

De acuerdo con el resultado de la investigación, el suceso se registró el pasado 6 de octubre de 2025, alrededor de la 01:21 horas, y tuvo lugar sobre la avenida Sonora, entre Moreno y 5 de Mayo, en la colonia V8. En el lugar, el imputado presuntamente lanzó una bolsa con alimento contaminado, al parecer con rodenticidas anticoagulantes. Se constató que varios caninos consumieron el alimento, lo que provocó una alteración severa en su sistema de coagulación sanguínea.

Derivado de esto, los perros identificados como 'Choco', 'Lola' y 'Vaquita' perdieron la vida, a causa de hemorragias internas, ocasionando un estado de shock hipovolémico. Otro animal, identificado como 'Richard', presentó lesiones graves compatibles con intoxicación, entre ellas hipotensión, falta de coordinación motriz y alteraciones visibles en las mucosas. Se indicó que las víctimas indirectas y personas ofendidas fueron atendidas debidamente durante el proceso.

Finalmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reafirmó "su compromiso de actuar con firmeza en la investigación y persecución de los delitos que atentan contra la vida y el bienestar animal, garantizando la aplicación de la ley y el acceso a la justicia para las personas afectadas". Por su parte, Francisco Javier 'N.' permanecerá bajo resguardo, en tanto se define su situación jurídica.

