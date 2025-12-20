Por dinero, Francisco quemó a su primo con objeto caliente en Cajeme; la FGJES lo vincula a proceso

Cajeme, Sonora.- Vincularon a proceso a un sujeto que se identificó como Jorge Francisco 'N', de 41 años de edad, a quien se le acusa del delito de violencia familiar, pues durante su audiencia el juez encargado determinó que las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público eran suficientes para iniciar el proceso penal en su contra, y actualmente permanece bajo investigación.

Según el comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos ocurrieron el 19 de mayo de 2024, en un domicilio ubicado en la calle Zaragoza, en la comisaría de Esperanza, municipio de Cajeme. La víctima es su primo Ricardo 'N', de 31 años. Todo comenzó cuando Jorge se percató de que hacía falta dinero en su cartera y, de inmediato, pensó en su pariente.

Sin embargo, el sujeto no se quedó con los brazos cruzados, pues agredió física y psicológicamente al joven, llegando a golpearlo con un palo en diferentes partes del cuerpo. Lo más grave ocurrió después, cuando Francisco utilizó un objeto caliente para causar quemaduras en la mejilla y el abdomen de la víctima, provocando lesiones que no fueron detalladas por el Ministerio Público.

Jorge Francisco 'N'

"Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso al imputado medidas en libertad, además de establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria", especificó la Fiscalía estatal, mientras reafirmaba su compromiso de seguir combatiendo los delitos que afectan a los sonorenses: "Refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos de violencia familiar, garantizando el acceso a la justicia y la protección de las víctimas".

#Seguridad | Hallan con vida en Cajeme a Rosario Guadalupe Tolano Valdez, joven integrante de la tribu yaqui uD83DuDC69uD83CuDFFBuD83DuDE4Chttps://t.co/GMItBlDQ1K — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 20, 2025

Como te informamos ayer en TRIBUNA, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Cajeme detuvieron a dos sujetos a partir de un reporte realizado a través del 911. Los responsables de diferentes atracos fueron identificados como Arturo Andrés, de 30 años, localizado en el tramo carretero Ciudad Obregón – Esperanza, y Erwin Eduardo, de 36 años, quien cayó por robar en el ejido 31 de Octubre.



Fuente: Tribuna del Yaqui