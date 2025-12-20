Tras persecución policial en Hermosillo, atoran a presunto responsable del robo de un vehículo

Hermosillo, Sonora.- Como resultado de una persecución policial registrada durante la mañana de este sábado 20 de diciembre de 2025, elementos de la Policía Municipal lograron detener a un hombre relacionado con el presunto robo de un vehículo en la ciudad de Hermosillo, Sonora. La aprehensión se realizó en calles de la colonia Álvaro Obregón, al poniente de la capital sonorense, luego de que el presunto responsable intentara huir tras ser interceptado por las autoridades.

De acuerdo con un reporte oficial de la Dirección General de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:20 horas, cuando se activó el Código Rojo por el robo de una pickup de media cabina, color gris, marca Ford y modelo 2018. Se informó que el delito se registró en la intersección de las calles Enrique Quijada y República del Salvador, en el mencionado sector, por lo que se desplegó un intenso operativo de seguridad.

Durante la inspección en la zona, los uniformados localizaron el vehículo en cuestión en el cruce de las calles República de Panamá y Culiacán. Cuando notó la presencia policial, el individuo, identificado como Ramón Abraham 'N.', de 35 años de edad, aceleró la marcha y esto derivó en una fuerte persecución que terminó hasta la intersección de las calles Perimetral Norte y Quiroga, pertenecientes a la colonia Internacional.

Posteriormente, los agentes procedieron con la aprehensión del sujeto, quien fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad investigadora correspondiente para el deslinde de responsabilidades. Las autoridades municipal se encargarán de las respectivas investigaciones, mientras que el detenido estará bajo resguardo mientras se define su situación legal. Hasta el momento no se tiene información sobre la víctima del robo.

Persecución en Hermosillo termina con la detención de un hombre identificado como Ramón Abraham 'N.', de 35 años de edad.

Volcadura en Hermosillo

En otro hecho registrado el pasado jueves 18 de diciembre, un accidente de tránsito tuvo lugar en el Cerro de la Cementera, en donde un automóvil particular tipo sedán, color gris, sufrió una volcadura. Trascendió que al tomar una curva, el conductor, cuya identidad se desconoce, perdió el control de la unidad presuntamente por el exceso de velocidad, lo que provocó que el vehículo saliera del camino y terminara volcado, con las llantas hacia arriba.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web uD83DuDC49 https://t.co/z0U6ERjScC pic.twitter.com/4FHvTJl7Ey — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui