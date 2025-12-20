Vinculado Sergio Fernando por el secuestro y despiadado homicidio de su víctima en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que se obtuvo la vinculación a proceso de Sergio Fernando 'N.', señalado por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición cometida por particulares con resultado de muerte, asociación delictuosa y concurso real de delitos. El caso se sitúa en la ciudad de Hermosillo, en donde la víctima fue privada de la libertad y posteriormente asesinada.

De acuerdo con el boletín informativo emitido por la dependencia estatal, los hechos se registraron el pasado 18 de marzo de 2025, cuando el imputado acudió a la cerrada Pilares, ubicada en la colonia Cerrada de Minas. El individuo arribó al lugar a bordo de un vehículo particular y acompañado de al menos otras cuatros personas, aún sin identificar, para someter y llevar a la fuerza al agraviado, quien fue identificado como José Alejandro 'N.'.

Luego de concretar la privación ilegal de la libertad, el afectado permaneció en cautiverio y sin que se tuviera información sobre su paradero. Un día después, el 19 de marzo, las autoridades localizaron los restos humanos abandonados de la víctima frente a una central de autobuses de la colonia Revolución. Los indicios se aseguraron como parte de la investigación y, mediante dictámenes periciales en genética, se confirmó que pertenecían a José Alejandro 'N'.

Días antes, el 14 de mayo específicamente, se encontraron restos óseos adicionales en la colonia El Jito, los cuales fueron identificados el 28 de mayo, estableciéndose que la causa de muerte derivó de las lesiones sufridas durante su desaparición. Una vez que se tuvo conocimiento del caso, se solicitó la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por integrantes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Durante la audiencia inicial, un juez impuso la prisión preventiva como medida cautelar para Sergio Fernando 'N.'. Finalmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, a través de este tipo de acciones, refrendó "su compromiso de investigar y llevar ante la justicia los delitos de desaparición, garantizando procesos firmes y el derecho de las víctimas y sus familias a la verdad y a la justicia".

Fuente: Tribuna del Yaqui / Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora