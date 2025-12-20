Violenta noche en Ciudad Obregón: Ataque armado deja un muerto y un herido en la Russo Vogel

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este sábado 20 de diciembre se activó nuevamente el Código Rojo en el sector sur de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, debido a un ataque armado registrado en la colonia Óscar Russo Vogel. De forma extraoficial se reportó que esta agresión dejó como saldo preliminar un hombre sin vida y una persona más lesionada por proyectil de arma de fuego, generando una movilización policíaca en la mencionada demarcación.

De acuerdo con los primeros informes, el atentado se registró alrededor de las 20:30 horas y tuvo lugar sobre la calle Artículo 27, entre Rafael Buelna y Vicente Guerrero, cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta irrumpieron en la zona y dispararon en contra de las víctimas, quienes presuntamente se encontraban en el interior de un domicilio. Hasta el momento se desconoce la identidad y los datos generales de los afectados.

Otra versión extraoficial indica que las dos personas involucradas se movilizaban a bordo de un automóvil particular, mismo que terminó sobre la banqueta y frente a una vivienda, luego de que fueron perseguidas a balazos por sus agresores. Después del ataque, uno de los ocupantes quedó sin vida en el interior de la unidad automotriz, situación que desató el pánico entre los vecinos del citado asentamiento humano.

Se registra agresión armada en la colonia Óscar Russo Vogel, al sur de Ciudad Obregón.

Tras ser alertadas a través de las líneas de emergencias del 911, las diferentes corporaciones policíacas se trasladaron a la ubicación y dieron fe de los hechos. En el lugar se contó con la presencia de elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (Marina). El perímetro quedó acordonado y resguardado, a la vez que se solicitó apoyo de la Cruz Roja Mexicana.

Paramédicos de la benemérita institución confirmaron que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales, mientras que la otra persona afectada, aparentemente una femenina, fue trasladada a un nosocomio de la localidad. Por su parte, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaron las diligencias correspondientes, incluyendo el presunto aseguramiento de casquillos percutidos de arma larga.

Reportan a un hombre sin vida y otra persona herida en la colonia Óscar Russo Vogel.

Fuente: Tribuna del Yaqui