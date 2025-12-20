Volcadura de patrulla en Aguascalientes deja heridos al director de Policía de Asientos y a su escolta

Aguascalientes, Aguascalientes.- La tarde del pasado viernes 19 de diciembre de 2025, el director de la Policía Municipal de Asientos, Aguascalientes, Alejandro Carranza, y su escolta Pablo, resultaron lesionados en una aparatosa volcadura mientras transitaban a bordo de una patrulla. De acuerdo con información extraoficial, el hecho sucedió justo en la carretera a San Rafael de Ocampo.

Precisamente, ambos se dirigían a reforzar la frontera con Zacatecas tras el ataque a policías estatales de Luis Moya con explosivos, cuando de pronto se les atravesó un motociclista, por lo que Pablo no tuvo más opción que virar el volante; como consecuencia, terminaron fuera de la cinta asfáltica y posteriormente se volcaron, quedando sobre sus cuatro llantas en el acotamiento.

A la escena arribaron policías municipales, quienes se encargaron del procedimiento correspondiente. Mientras tanto, según medios locales, se requirió del helicóptero Halcón 1 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes para trasladar a Alejandro Carranza al Hospital Miguel Hidalgo, pues sufrió lesiones graves. En cuanto a la escolta, se le llevó en una ambulancia a la clínica Guadalupe.

(Créditos: Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes)

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el asunto; sin embargo, en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier avance que surja con respecto al tema. De hecho, está comprobado que la gran mayoría de los accidentes vehiculares suelen ocurrir por la imprudencia humana, como el exceso de velocidad e incluso conducir bajo los efectos del alcohol.

En otro asunto, el pasado miércoles 17 de diciembre de 2025 se suscitó una de las carambolas más impresionantes en el tramo que conecta la carretera 42 con la carretera 45 Sur, pues en este punto exacto tres tráileres se vieron involucrados y el incidente terminó en un incendio. Lamentablemente, falleció un chofer en la escena, quien quedó atrapado dentro de la unidad envuelta en llamas.

Fuente: Tribuna del Yaqui