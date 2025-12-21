Alerta en Ciudad Obregón: Reportan a sujeto golpeado tras presunto asalto en el Panteón Viejo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este domingo 21 de diciembre de 2025 se registró una fuerte movilización de corporaciones de seguridad hacia el Panteón Viejo, al oriente de Ciudad Obregón, Sonora, luego del reporte sobre una persona presuntamente lesionada por proyectil de arma de fuego. Sin embargo, una vez en el lugar, las autoridades de los diferentes niveles de gobierno localizaron a un joven masculino con marcas de golpes y semiinconsciente.

De acuerdo con datos extraoficiales, el Código Rojo se activó alrededor de las 18:10 horas, muy cerca de la calle 100 y a un costado de la colonia Los Ángeles. En la alerta inicial se indicó que se trataba de un hombre con impactos de bala, por lo que elementos de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Preventiva (PESP), acudieron al llamado para asegurar el perímetro y localizar a la posible víctima.

En el lugar, los agentes encontraron a un joven de entre 20 y 25 años de edad, quien se encontraba con huellas de violencia y visiblemente contrariado tras ser víctima de un presunto asalto en el interior del camposanto. El afectado, cuya identidad y datos generales por el momento se desconocen, estaba al lado de un poste de concreto y presentaba manchas de sangre en la playera, motivo por el cual se pidió apoyo a la Cruz Roja Mexicana.

Localizan a joven golpeado en el Panteón Viejo, al oriente de Ciudad Obregón.

Efectivos de la Guardia Nacional (GN) también se presentaron en el sitio para resguardar el área y brindar ayuda en las diligencias correspondientes. Paramédicos de la benemérita institución brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital cercano para recibir atención médica especializada, mientras que las autoridades continúan las respectivas investigaciones para esclarecer los hechos.

Muere hombre atropellado

En otro caso registrado durante este domingo, un hombre perdió la vida aparentemente víctima de un atropellamiento por un vehículo 'fantasma' sobre la Carretera Internacional México 15, en la salida sur de Ciudad Obregón. Socorristas de Caminos y Puentes Federales (Capufe) confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales, mientras que agentes del Departamento de Tránsito Municipal y de la Guardia Nacional, División Caminos, realizaron el peritaje correspondiente.

