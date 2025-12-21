Arrestan a dos menores ladrones en Hermosillo; robaron celular y objetos de plantel escolar

Hermosillo, Sonora.- En dos hechos distintos ocurridos en el municipio de Hermosillo, elementos de la Policía Preventiva realizaron la detención de dos adolescentes por su presunta participación en los delitos de robo con violencia y robo a instituciones educativas. Ambos casos fueron turnados a las autoridades especializadas en procuración de justicia para menores de edad. El primer suceso se registró en la la colonia San Benito, de Hermosillo.

De acuerdo con el reporte de las corporaciones de seguridad, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 00:15 horas de este domingo. En la cruce de las calles Michoacán y Reyes, un joven de 16 años de edad fue señalado por despojar de sus pertenencias a un ciudadano de 18 años. Todo indica que el menor habría utilizado un objeto contundente, descrito como un tubo metálico, para intimidar a la víctima y obligarla a entregar su teléfono celular.

Tras recibir el reporte, los agentes preventivos iniciaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones del sector, logrando localizar al sospechoso a pocos metros del lugar del asalto. Tras realizar la revisión correspondiente y ser identificado por el afectado, el adolescente fue asegurado y trasladado para iniciar el proceso legal que determine su situación jurídica.

Por otro lado, en la comisaría de Miguel Alemán, se reportó un segundo aseguramiento durante la mañana de ayer sábado. Alrededor de las 11:10 horas, elementos municipales que realizaban recorridos de vigilancia interceptaron a un menor cuando salía de un plantel escolar ubicado en las calles Las Palmas y Josefa Ortiz de Domínguez. Al momento de su detención, el joven se encontraba en posesión de diversos artículos que presuntamente acababa de sustraer de la escuela primaria del sector.

Entre los objetos asegurados se encontraban varios tramos de cableado eléctrico, una bomba de agua, pedacería de cobre y un arma blanca tipo cuchillo, con una longitud aproximada de 15 centímetros. Ambos menores fueron puestos bajo la custodia del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes.

Esta instancia será la encargada de integrar las respectivas carpetas de investigación y evaluar las pruebas presentadas por la policía preventiva para determinar las responsabilidades legales conforme a lo establecido en la ley vigente para menores de edad en el estado de Sonora.

