Ataque armado deja mujer sin vida y tres herido afuera de presunto venta de droga en Escobedo

Escobedo, Nuevo León.- Una mujer de 40 años de edad murió durante un ataque armado registrado en un mercado rodante en la colonia Felipe Carrillo Puerto, ubicada en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Fuentes policiales reportaron que al menos dos hombres encapuchados y armados irrumpieron en el lugar, abriendo fuego contra la fémina, identificada como Jennifer Soraya 'N.', en múltiples ocasiones hasta que la privaron de la vida.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos ocurrieron el sábado 20 de diciembre de 2025, alrededor de las 21:00 horas, cuando los agresores llegaron portando armas de fuego y dispararon en diez ocasiones, dejando a la víctima sin vida en medio de la multitud. El hecho se suscitó en el cruce de las calles Eduardo Elizondo y Antonio I. Villarreal, hasta donde llegaron elementos policíacos y personal de los servicios de emergencia.

Además de la mujer asesinada, otras tres personas resultaron heridas: dos mujeres adultas y un menor de 14 años de edad. Según el testimonio de testigos, el joven habría huido del sitio y se adentró en la citada demarcación, para posteriormente ser atendido por paramédicos de Cruz Roja, ya que presentaba una herida de bala en una de sus piernas. Las otras lesionadas fueron identificadas como Cristal Luna Lejía, de 43 años, Flor Mireya Herrera, de 51 años.

Elementos de Fuerza Civil retiraron a los familiares de la hoy occisa que se reunieron en el lugar del ataque, procediendo a resguardar el perímetro, mientras que personal médico atendió a las personas heridas y luego realizaron su traslado a diferentes hospitales de la localidad. Versiones extraoficiales indican que se trató de un ataque directo a las afueras de un presunto punto de venta de droga, aunque está información no ha sido corroborada por las autoridades.

Personal de los Servicios Periciales se encargó de procesar la escena y recabar los indicios que se encontraban en el sitio, mientras que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León está realizando las respectivas indagatorias para esclarecer los hechos. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de las personas que resultaron como daños colaterales en este violento ataque ocurrido en el municipio de Escobedo.

Fuente: Tribuna del Yaqui