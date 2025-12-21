Balacera en Culiacán: Se registra una doble ejecución atrás del Congreso del Estado de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este domingo 21 de diciembre de 2025 se registró un ataque armado al poniente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el cual dejó como saldo a dos hombres ejecutados a balazos con ráfagas de arma larga por sujetos armados que los sorprendieron cuando se encontraban a bordo de un vehículo compacto. El violento hecho se suscitó a espaldas del Congreso del Estado de Sinaloa y cerca de una plaza comercial ubicada sobre el bulevar Pedro Infante.

Según información proporcionada por medios locales, la agresión armado ocurrió poco antes de las 16:00 horas, cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego en las cercanías de la zona conocida como el Puente Negro y Juntas de Humaya. Hasta el momento se desconoce la identidad, así como los datos generales de los hoy occisos, únicamente se indicó que se trata de dos masculinos que estaban a bordo de un automóvil de modelo reciente y color rojo platinado.

El reporte se registró minutos antes de las 4 de la tarde, cuando el servicio de emergencias 911 fue notificado sobre varias denuncias de detonaciones de arma de fuego tipo ráfaga en las cercanías de la plaza comercial Congreso y frente a las privadas que se encuentran a espaldas del recinto legislativo, por lo que elementos de la Secretaría de Marina Armada de México se trasladaron al sitio para atender la denuncia", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Ejecutan a dos personas a espaldas del Congreso del Estado de Sinaloa en #Culiacán. Las víctimas quedaron a bordo de un vehículo compacto el cual presentó múltiples impactos de bala en carrocería. pic.twitter.com/9CnwFyVR7z — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 21, 2025

El personal de Marina localizó el vehículo estacionado en la acera del carril de oriente a poniente de la vialidad del Congreso, en cuyo interior estaban dos personas sin vida con múltiples impactos de arma de fuego. La unidad automotriz presentaba impactos de bala en el cofre, el parabrisas y otras partes de la carrocería. Sobre el pavimento de la citada vialidad se encontraron decenas de casquillos para arma larga de distintos calibres.

El perímetro quedó acordonado y resguardado por los uniformados, quienes posteriormente notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo y el levantamiento de los indicios balísticos. Finalmente, los cadáveres fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo) y el automóvil fue remolcado a una pensión de bienes asegurados de la FGE.

uD83DuDEA8??Así quedó el vehículo en el que dos personas fueron asesinadas a balazos mientras circulaban en las inmediaciones de la Plaza Congreso, en Culiacán. pic.twitter.com/goLv6snrWb — MeganoticiasCuliacán (@Meganoticiascln) December 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui