Balacera en la Russo Vogel: Identifican a hombre ejecutado en calles del sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Como Antonio 'N.', de entre 40 y 45 años de edad aproximadamente, fue identificado el hombre asesinado durante una agresión armada registrada en calles de la colonia Óscar Russo Vogel, al sur de Ciudad Obregón, Sonora. Además, el violento hecho dejó como saldo a otras dos personas lesionadas por proyectil de arma de fuego, incluso se presume que una de las víctimas es una femenina que se encuentra en calidad de desconocida.

El ataque se registró la noche del sábado 20 de diciembre de 2025, alrededor de las 20:27 horas, sobre la calle Artículo 27, entre Rafael Buelna y Ejército Nacional, cuando los afectados iban a bordo de un vehículo particular. Fue en ese momento que sujetos armados, quienes se desplazaban en una motocicleta, les dieron alcance y comenzaron a disparar contra los ocupantes de la unidad automotriz, para posteriormente emprender la huida con rumbo desconocido.

Trascendió extraoficialmente que una persona, identificada como hija del hoy occiso, solicitó apoyo a través de las líneas de emergencias, por lo que desplegó un intenso operativo de seguridad en dicho sector. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (Marina). El perímetro quedó acordonado y resguardado para la llegada de paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas confirmaron que Antonio 'N.', como ha sido identificado el fallecido de manera extraoficial, ya no contaba con signos vitales y se encargaron de trasladar a los heridos a diferentes nosocomios de la localidad. Por su parte, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaron las diligencias correspondientes, incluyendo el presunto aseguramiento de casquillos percutidos de arma larga.

El viernes 19 de diciembre, un hombre identificado como Ángel P. G., de 32 años de edad, perdió la vida luego de sufrir un ataque armado el pasado miércoles 17 de diciembre, aproximadamente a las 17:20 horas, en la colonia Óscar Russo Vogel. El violento hecho tuvo lugar sobre la calle Ejército Nacional, entre Antonio Rosales y Plan de Aguaprieta, en donde el individuo fue agredido a balazos por sujetos a bordo de una motocicleta.

