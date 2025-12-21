Caen cuatro miembros de célula criminal en Cajeme; decomisan armas, drogas y equipo táctico

Ciudad Obregón, Sonora.- Diversas autoridades realizaron el despliegue de un operativo en el municipio de Cajeme que dio como resultado la captura de cuatro individuos y el aseguramiento de objetos ilícitos. Esta acción fue el resultado de la colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de Marina (Marina), la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El primer hecho tuvo lugar durante el pasado fin de semana en el fraccionamiento Villa Bonita, al sur de la comisaría de Esparanza. Los elementos de seguridad interceptaron a los sospechosos en el cruce de las calles Paseo del Campestre y Praderas Altas. Los detenidos fueron identificados como Rodolfo 'N', de 52 años de edad; Carlos Octavio 'N', de 34 años; Christian Alán 'N', de 24 años y Jesús Edgardo 'N', de 23 años. A todos ellos se les presume responsables de delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo.

Durante la revisión, las autoridades lograron retirar de circulación un arma de fuego de alto poder y tres armas cortas. Asimismo, se contabilizaron cinco cargadores y un total de 147 cartuchos útiles de diversos calibres. En cuanto a sustancias prohibidas, el reporte indica la incautación de 20 envoltorios con una hierba con propiedades físicas similares a la marihuana, 31 dosis de una sustancia granulada con características de la metanfetamina, además de dos bolsas plásticas que contenían el mismo narcótico en mayor cantidad.

El inventario de lo decomisado en Villa Bonita también incluyó equipo táctico, compuesto por dos chalecos tácticos, dos unidades ligeras tipo motocicleta, un módem inalámbrico, una báscula de precisión y equipo de comunicación. Un detalle relevante dentro del material asegurado fue el hallazgo de una mochila de color naranja, habitualmente utilizada para el servicio de reparto de alimentos, y una pizarra que contenía un mensaje escrito, elementos que ya forman parte de las evidencias.

De manera paralela, y como parte del mismo operativo de los tres órdenes de gobierno, se ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Bellavista, de Ciudad Obregón. En dicha diligencia, las autoridades localizaron un departamento que servía como punto de almacenamiento. En el sitio se aseguraron 250 dosis de la droga sintética conocida como crystal, un automóvil sedán Nissan Versa, modelo 2019 en color gris, y una caja que contenía pipas de vidrio. Además, se incautó equipo tecnológico, como una computadora y una tableta electrónica, junto con tres libretas que contenían diversas anotaciones manuscritas.

Tras concluir las diligencias en ambos sitios, tanto las personas detenidas como los objetos, vehículos y sustancias aseguradas fueron trasladados a las instalaciones de la Jefatura de Policía Municipal. Allí se realizó la certificación médica correspondiente y la elaboración del Informe Policial Homologado (IPH). Posteriormente, el caso fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, instancia que se encargará de realizar las investigaciones pertinentes y determinar la situación jurídica de los involucrados conforme al debido proceso.

