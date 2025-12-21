Capturan a presunto vendedor de droga en Nogales; le encontraron 77 envoltorios de cocaína

Nogales, Sonora.- Este domingo 21 de diciembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) informó que un hombre llamado Alfredo 'N' fue detenido y procesado por delitos contra la salud. Tras la audiencia inicial, un juez de control determinó la vinculación a proceso del acisado por su presunta participación en actos de narcomenudeo y posesión de cocaína, en hechos ocurridos el pasado 10 de diciembre, en Nogales.

Según el informe, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) realizaban labores de vigilancia cuando detectaron al hoy imputado en la vía pública. Los agentes observaron conductas consistentes con el intercambio de objetos y dinero en efectivo, lo que provocó una inspección policial. Esto sucedió aproximadamente a las 11:35 horas, en las inmediaciones de la colonia Héroes, de la mencionada ciudad fronteriza.

Durante el abordaje, se identificó un elemento agravante en la conducta de Alfredo 'N', el uso de un dispositivo de comunicación móvil para alertar a terceras personas sobre el despliegue de las fuerzas de seguridad. Esta actividad es conocida como "alconeo", y está asociada a la vigilancia ilícita o monitoreo de las corporaciones policiales, por lo cual fue consignada en el parte informativo como parte de las acciones para evadir la justicia.

Tras la revisión física conforme a los protocolos legales, los elementos de la PESP le encontraron al sujeto una bolsa que contenía 77 envoltorios de plástico. El material incautado fue sometido a dictámenes periciales químicos, los cuales confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso neto total de 23.29 gramos. Asimismo, se decomisó dinero en efectivo que, se presume, es resultado de la comercialización de estas sustancias en el sector.

FGJES logra vincular a proceso a sujeto en Nogales por narcomenudeo



Nogales, Sonora, 21 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en audiencia inicial en contra de Alfredo “N”, obtuvo la vinculación a proceso por el delito contra la… pic.twitter.com/4NYCAaAGa8 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 21, 2025

En la diligencia judicial correspondiente, el Ministerio Público presentó las pruebas necesarias para que la autoridad calificara de legal la detención. Tras formularse la imputación, el juez resolvió dictar el auto de vinculación a proceso y, atendiendo a la naturaleza de los hechos y el riesgo social, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. La Fiscalía de Sonora dijo que con esta acción reafirma su política de persecución penal contra la distribución de narcóticos.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora