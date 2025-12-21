Desaparece en Sinaloa Jesús Guadalupe Camargo, activista y fundador de colectivo de búsqueda

Guasave, Sinaloa.- La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa formalizó el reporte de localización para Jesús Guadalupe Camargo Loya, joven de 24 años de edad reconocido por su labor en la defensa de los derechos humanos y el activismo social en el municipio de Guasave. Según el informe emitido por la institución, el rastro del activista se perdió el 8 de diciembre de 2025, fecha en la que se tuvo el último contacto con él.

El reporte establece que la última comunicación con Camargo Loya ocurrió aproximadamente a las 21:00 horas (local) del mencionado día a través de una llamada telefónica. Al ya no tener noticias posteriores sobre su ubicación, sus allegados procedieron a interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades, quienes emitieron la ficha de búsqueda. De acuerdo con los datos proporcionados en la cédula de identidad, Jesús Guadalupe cuenta con una estatura aproximada de 1.80 metros.

Su tez es morena clara, posee una complexión mediana y un rostro de forma redonda. Entre sus rasgos característicos se mencionan frente y boca de dimensiones grandes, cejas pobladas, ojos y nariz de tamaño mediano, y cabello lacio. Al momento de su desaparición, no se especificó la vestimenta que portaba, y la ficha técnica indica que no presenta tatuajes ni señas particulares visibles que faciliten su identificación inmediata.

Jesús Guadalupe es una figura pública en la región de Guasave debido a su compromiso con diversas causas sociales. Es el fundador del colectivo En una sola voz y lucha, una plataforma que nació con el objetivo de preservar la memoria y exigir justicia tras el feminicidio de su madre y su hermana en el año 2012. Además de su labor en temas de justicia, Camargo Loya es un integrante activo de la comunidad LGBT+, participando de manera constante en movilizaciones y actividades orientadas a la protección de grupos en situación de vulnerabilidad.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8Guasave -Sinaloa-



Medios locales reportan la desaparición del reconocido activista LGBT++:



-Jesús Guadalupe Camargo Loya de 24 años



Jesús Guadalupe forma parte del Comité Diversidad Guasave, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos.



Medios locales… pic.twitter.com/IRZIGIVd5I — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) December 20, 2025

Organizaciones civiles exigen su localización

La desaparición del joven ha generado una respuesta inmediata por parte de diversos organismos de la sociedad civil. Colectivos como Sororas Guasave, Amapas Rebeldes, Rastreadoras de Guasave y el Comité Diversidad Guasave han manifestado públicamente su preocupación. Estas organizaciones subrayan que el caso debe ser analizado bajo una perspectiva que considere el riesgo inherente a la labor de defensa de los derechos humanos, señalando que los activistas en la región enfrentan un contexto de violencia estructural.

Asimismo, los colectivos han señalado presuntas irregularidades en la atención inicial por parte de la Fiscalía General del Estado. Según los reportes de las organizaciones, hubo una resistencia inicial para procesar la denuncia, bajo el argumento de que esta debía ser interpuesta exclusivamente por un familiar directo, omitiendo la situación de distanciamiento familiar del joven y la urgencia que demandan los protocolos de búsqueda inmediata.

Fuente: Tribuna del Yaqui