Encuentran tres hieleras con aparentes restos humanos junto a una carretera al sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana de este domingo 21 de diciembre de 2025 se registró una intensa movilización policíaca en las inmediaciones de la sindicatura de Costa Rica, al sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, por el hallazgo de tres hieleras, color blanco, con presuntos restos humanos en su interior. El objeto mencionado fue abandonado en el acotamiento de uno de los carriles del Libramiento de la autopista Mazatlán-Los Mochis.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, hasta el momento se desconoce la identidad, así como los datos generales de la víctima. Sin embargo, los primeros reportes señalan que los restos son de una persona mutilada y abandonada en varios trozos que estaban dentro de tres hieleras, dos de ellas de unicel y una de plástico. En el lugar también se localizó una franela de color amarillo y un rollo de cinta canela a un costado de los recipientes.

El reporte se registró alrededor de las 10:30 de la mañana de este domingo, donde se informó por parte del personal de la Guardia Nacional, división caminos, sobre el hallazgo de las tres hieleras con restos humanos a la altura del kilómetro 193 y a unos 300 m al sur de la carretera La 20, en las cercanías del campo El Porvenir de la sindicatura de Costa Rica", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

#Culiacán uD83DuDEA8uD83DuDE94| Encuentran tres hieleras con restos humanos en Costa Rica, el sur de la ciudad pic.twitter.com/RSJRkwMTWQ — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 21, 2025

Al lugar también arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal, por lo que el perímetro quedó acordonado y asegurado para la llegada de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el sitio para recabar toda evidencia que integrará la respectiva carpeta de investigación.

Finalmente, los restos humanos fueron retirados y trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicarán las pruebas de genética correspondientes para determinar la identidad de la persona fallecida, para posteriormente quedar bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sean reclamados por sus familiares. Este hallazgo se une a otro similar registrado el pasado 8 de diciembre en el fraccionamiento Los Ángeles, al norte de la capital sinaloense.

uD83DuDEA8 Localizan tres hieleras huescon aparentes restos humanos en el Libramiento en Costa Rica, #Culiacán pic.twitter.com/F3lM0oomgK — Línea Directa Portal (@linea_directa) December 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui