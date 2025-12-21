Eran 'El Tico' y 'El Richard': Asesinan a dos sujetos en una cancha de voleibol al sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante la noche del sábado 20 de diciembre de 2025 se reportó un ataque armado en la colonia Las Coloradas, ubicada al suroriente de Culiacán, Sinaloa, el cual dejó como saldo a dos personas del sexo masculino asesinadas a balazos. Los reportes preliminares indican que las víctimas estaban en una cancha de voleibol cuando fueron interceptados por sus agresores y, aunque uno de los implicados intentó huir malherido, pero murió metro más adelante.

De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Los Noticieristas, los hechos se registraron a las 19:10 horas aproximadamente, cuando los hoy occisos se encontraban en el cruce de la avenida Abedules y calle San José. En ese momento, los ocupantes de un vehículo de color gris abrieron fuego contra ellos hasta privarlos de la vida. Uno de los individuos corrió y su cuerpo sin vida quedó en las calles San Alfonso, casi esquina con Abedules.

Tras el ataque armado, en el lugar de los hechos quedó muerto y junto a una motocicleta uno de los masculinos, a quién se le localizó un arma larga y una corta, mientras que el otro herido de bala alcanzó a correr, pero murió después de avanzar tres cuadras, quedando sin vida en las calles San Alfonso, casi esquina con Abedules", detalló el medio anteriormente citado.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| ¡Uno traía un arma larga y corta! Ejecutan a “El Tico” y “El Richard” en una cancha de voleibol en Las Coloradas, #Culiacán. Una de las víctimas intentó correr malherido, pero falleció metros más adelante.https://t.co/vUK2S133ml pic.twitter.com/rkud1ZEAla — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 21, 2025

A través de las líneas de emergencias del 911, vecinos del sector solicitaron apoyo de las corporaciones policíacas y cuerpos de auxilio. Como primeros respondientes, elementos del Ejército Mexicano arribaron al sitio y localizaron a los dos jóvenes, identificados por los residentes como 'El Tico' y 'El Richard', con heridas por arma de fuego. Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja confirmaron que los hombres ya no contaban con signos vitales.

La zona quedó acordonada, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las diligencias correspondientes en el área, en donde también se encontró que uno de los cuerpos estaba junto a una motocicleta, misma que fue remolcada a la pensión de Bienes Asegurados de la dependencia estatal. Finalmente, los dos cadáveres fueron retirados hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

uD83DuDEA8 Ataque armado deja dos hombres sin vida en la colonia Las Coloradas, al sur de #Culiacán.

Uno murió en una cancha de voleibol y otro a unas calles del sitio.

Autoridades investigan. #Sinaloa #Seguridadhttps://t.co/yKr6K5G1hq pic.twitter.com/4rvt7gxJZr — Entre Veredas Sinaloa (@entreveredas) December 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui