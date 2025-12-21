FATAL accidente: Vuelca pipa con chapopote y se incendia en Chiapas; hay un MUERTO

San Juan Chamula, Chiapas.- Oficialmente, inició el periodo de las vacaciones de invierno en México, por lo que los conductores deben tomar precauciones para evitar siniestros carreteros. Uno de las más impactantes en el sur del país se registró la tarde de este sábado, cuando elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Chiapas desplegaron un operativo de atención y resguardo en una zona rural del municipio de San Juan Chamula, luego de que se reportara un accidente que involucró a una unidad de carga que terminó envuelta en llamas. El salto fatal fue de un muerto.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este sábado 20 de diciembre de 2025, durante la tarde, en la localidad de Tojtic, perteneciente al municipio ya mencionado. En ese punto, una pipa que transportaba chapopote perdió el control al tomar una curva, lo que provocó que saliera de la carpeta asfáltica y se volcara en su totalidad. Minutos después del impacto, la unidad comenzó a incendiarse.

En siniestro causó pánico en la región; sin embargo, habitantes de la zona intentaron controlar el fuego de manera inicial. Lamentablemente, las características del combustible complicaron las labores y el incendio se propagó rápidamente. Ante esta situación, se dio aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, lo que derivó en la llegada de elementos del Sistema Estatal de Protección Civil.

También arribaron oficiales de Protección Civil Municipal y Policía Municipal, quienes coordinaron las acciones de emergencia y aseguraron el área para evitar mayores riesgos. El saldo preliminar del accidente fue de una persona fallecida, cuya identidad no había sido confirmada hasta el cierre de la información.

Asimismo, se reportó un hombre lesionado con quemaduras de gravedad, quien fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital de San Cristóbal de las Casas para recibir atención médica especializada.

Las autoridades informaron que, una vez controlado el incendio, se iniciaron las diligencias correspondientes para el retiro de la unidad siniestrada y la evaluación de posibles daños en la zona. De igual forma, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas (FGE) abrió una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente y determinar las condiciones en las que circulaba la pipa al momento del percance.

