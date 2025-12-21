Hospitalizan a hombre tras sufrir ataque a machetazos en Ciudad Obregón; sufrió varias heridas

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este domingo 21 de diciembre, se registró un acto de violencia en el sector oriente de Ciudad Obregón que dejó como saldo una persona del sexo masculino lesionada, misma que tuvo que ser hospitalizada. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Real de Sevilla, donde se reportó una agresión directa con un arma punzocortante, específicamente un machete.

El reporte a los números de emergencia se recibió poco después de las 19:00 horas, lo que generó una inmediata movilización de los cuerpos de seguridad. Según la información recaba hasta el momento, la víctima fue atacada por otro hombre, quien tras el incidente logró huir del sitio con rumbo desconocido. Hasta el momento, las causas que originaron la agresión permanecen sin ser esclarecidas por las autoridades.

Debido a la gravedad de las heridas recibidas, el afectado fue trasladado de urgencia a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica. Se comenta que fue llevado al centro médico a bordo de un vehículo particular. Se informó que el hombre permanece internado bajo observación médica; sin embargo, no se ha dado a conocer su identidad ni su estado de salud.

Al nosocomio arribaron poco después elementos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) para resguardar la zona y tomar conocimiento de lo sucedido. Asimismo, peritos y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de iniciar con las primeras indagatorias para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Autoridades se hicieron presentes en el hospital del IMSS

Pese a los operativos de búsqueda implementados en las inmediaciones del fraccionamiento Real del Sevilla por parte de las corporaciones de seguridad, no se ha informado sobre la detención de alguna persona vinculada a este suceso. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para el deslinde de responsabilidades y la localización del presunto agresor.

Fuente: Tribuna del Yaqui