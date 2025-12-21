Incendio de camión de pasajeros moviliza a las autoridades en Nogales; se desconoce el origen

Nogales, Sonora.- La madrugada del sábado 20 de diciembre de 2025, un camión de pasajeros fue consumido por las llamas en el fraccionamiento Serena, ubicado en el municipio de Nogales, Sonora. A pesar del aparatoso siniestro, las autoridades municipales no reportaron personas lesionadas, ya que la unidad se encontraba estacionada y sin personas a bordo. Elementos policíacos y personal de los cuerpos de emergencias se movilizaron a la ubicación.

De acuerdo con un informe de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 01:47 horas, cuando agentes de la Policía Municipal fueron alertados a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) para trasladarse a la calle Balta, en donde se reportaba un autobús incendiado. A su llegada, los uniformados se entrevistaron con el chofer de la unidad, cuya identidad se desconoce.

El hombre relató que el camión era propiedad de la empresa Setepi y que estaba estacionado cuando vecinos del sector le avisaron que se había incendiado, por lo que solicitó apoyo a las autoridades competentes a través de las líneas de emergencia. Por su parte, integrantes de Bomberos de Nogales se encargaron de controlar y sofocar las llamaradas; sin embargo, posteriormente se confirmó que el vehículo presentó pérdidas totales.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado las causas que originaron el siniestro, aunque el hecho quedó asentado en el reporte correspondiente para su seguimiento. Las instancias competentes trabajan para determinar si no existe un delito que perseguir en este hecho, por lo que se espera tener nueva información en las próximas horas y en TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier actualización que surja.

Se incendia camión de pasajeros en Nogales, Sonora.

Incendio consume vivienda en Ciudad Obregón

En otro hecho similar ocurrido el pasado martes 16 de diciembre en el fraccionamiento Misión del Real, al suroriente de Ciudad Obregón, Sonora, un incendio consumió en totalidad una vivienda que se ubica sobre la calle Real de Marbella, en donde se presume que vivía un hombre solo y en condiciones similares a las de una persona en situación de indigencia. Con la ayuda de dos pipas de agua, Bomberos de Cajeme se encargaron de la emergencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui