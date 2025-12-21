Intentó huir por los techos de las casas: Detienen a sujeto armado con revólver en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante las primeras horas de este domingo 21 de diciembre, agentes de la Policía Municipal de Hermosillo lograron la detención de un hombre identificado como Cristian Eduardo 'N', de 27 años de edad, quien es señalado por los delitos de allanamiento de morada y portación de arma de fuego. El arresto se dio tras una persecución que abarcó varias colonias de la zona noroeste y culminó en el sector industrial de la ciudad.

De acuerdo con el informe de la corporación de seguridad, los hechos iniciaron aproximadamente a la 1:10 horas. Los elementos policiales acudieron a un reporte de emergencia debido a la presencia de un civil deconocido en el patio frontal de una vivienda situada en las calles Girasol y De la Rosa, en la colonia Lomas del Pitic. Al arribo de la unidad oficial, el sospechoso optó por evadir a la autoridad e intentó darse a la fuga.

Para ello trepó una barda perimetral y huyó a través de las azoteas de las casas colindantes. El despliegue operativo continuó de manera terrestre siguiendo la trayectoria del individuo, quien se desplazó sobre la calle Veracruz con dirección hacia el oriente, logrando cruzar el bulevar 18 de Marzo. Durante el trayecto, las unidades mantuvieron el cerco de vigilancia para evitar que el sujeto se ocultara en las propiedades del sector.

La persecución finalizó en el cruce de las calles Iglesia y Rama Blanca, en la colonia Zona Industrial Ferrocarril. En este punto, el detenido ingresó al área posterior de otro inmueble. Según el parte informativo, el propietario de la vivienda, un ciudadano de 51 años, se asomó por una de las ventanas para investigar el origen del ruido en su propiedad, momento en el cual el sospechoso lo amenazó apuntándole directamente con un arma de fuego.

Ante la peligrosidad de la situación y la flagrancia del acto, los oficiales municipales intervinieron para someter al individuo. Tras realizar una inspección física, se le decomisó un arma de fuego tipo revólver, calibre .38 especial. Cristian Eduardo 'N' fue trasladado a las instalaciones de la comandancia para los trámites legales correspondientes y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.

